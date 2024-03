OSCAL MODERN 8: design stiloso, 50 MP e tanta batteria, ora in offerta lancio

Dopo il lancio del nuovo tablet del brand (MEGA 1, una soluzione con caratteristiche di punta a meno di 200€), la compagnia cinese è pronta a dire la sua anche con uno smartphone inedito. OSCAL MODERN 8 è il nuovo Budget Phone per tutti, un dispositivo dallo stile fresco e giovanile, ora in offerta lancio a poco più di 100€!

OSCAL MODERN 8 è il nuovo Budget Phone: un dispositivo dallo stile unico ed un prezzo contenuto

Crediti: OSCAL

L’azienda ha realizzato OSCAL MODERN 8 puntando a due obiettivi: un telefono dal look trendy e colorato ed un prezzo contenuto, in grado di far gola ai giovani e agli utenti in cerca di uno smartphone accessibile, ma senza compromessi eccessivi. Il design del dispositivo è caratterizzato da una scocca con doppia finitura (opaca e lucida), per un effetto finale decisamente stiloso; i colori disponibili sono tre ossia, Wisteria Purple, Ripple Blue e Ash Grey. Le performance sono affidate al chipset UNISOC T616, soluzione budget ma utilizzata spesso a bordo di entry level (ha un punteggio Antutu superiore ai 285.000 punti), accompagnata da 8 GB di RAM (più 8 GB di RAM Virtuale) e 128/256 GB di spazio di archiviazione, ulteriormente espandibile tramite micro SD (fino a 1 TB).

Crediti: OSCAL

Un altro aspetto importante è il comparto fotografico: OSCAL MODERN 8 è dotato di un sensore Samsung JN1 da 50 MP (1/2.76″), perfetto per buoni scatti ed un utilizzo social del dispositivo. Il telefono è offre un ampio schermo Full HD+ da 6,75″ con un notch a goccia di dimensioni ridotte e refresh rate a 90 Hz, per la massima fluidità e per godere al meglio dei contenuti multimediali. A proposito di quest’ultimo aspetto, ovviamente c’è bisogno di una buona autonomia per guardare video e serie in streaming a più non posso: per questo motivo, a bordo troviamo una capiente batteria da 6.000 mAh. Infine, il software: il nuovo smartphone economico monta l’interfaccia proprietaria DokeOS 4.0, basata su Android 13. Si tratta quindi di un software fluido, che strizza l’occhio alle esigenze dell’utente e che permette di beneficiare di un’esperienza completa a tutto tondo.

Crediti: OSCAL

Il nuovo OSCAL MODERN 8 debutta oggi su AliExpress ed è subito in offerta lancio: il prezzo scende a soli 106€ (per la versione da 128 GB) ma si tratta di una promozione valida solo fino al 27 marzo 2024. Approfittane ora dato che lo sconto è di oltre il 50% rispetto al prezzo di listino!

Contenuto realizzato in collaborazione con OSCAL.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le