Blackview MEGA 1 è il nuovo tablet con display a 120 Hz e Widevine L1, a meno di 200€

Dopo essere stato tra i protagonisti del MWC 2024 (mostrando il suo primo smartphone pieghevole), il produttore cinese torna alla carica con un nuovo tablet, questa volta una soluzione premium proposta ad un prezzo particolarmente interessante. Blackview MEGA 1 offre varie caratteristiche di punta e si presenta come una soluzione pensata per l’intrattenimento e la multimedialità: ecco tutti i dettagli, insieme alle informazioni su prezzo e uscita.

Blackview MEGA 1: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo tablet tra specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Blackview

Come anticipato poco sopra, Blackview MEGA 1 è un tablet votato all’intrattenimento: per questo motivo il dispositivo offre un ampio schermo da 11,5″ con risoluzione 2.4K con refresh rate a 120 Hz. Inoltre la configurazione a quattro speaker permette di avere un audio HD avvolgente, in modo da godere a pieno di film, serie TV e musica. A proposito dei contenuti video, il tablet è certificato Widevine L1: questo vuol dire che è possibile usufruire delle piattaforme di streaming in alta definizione (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e così via). Grazie all’ampio display l’esperienza di utilizzo è molteplice; il tablet si presta anche al lavoro e allo studio e tutto viene semplificato ulteriormente dalle funzioni split screen e multi-window. Insomma, utilizzando un mouse e una tastiera wireless Blackview MEGA 1 si trasforma in un vero e proprio mini PC.

Crediti: Blackview

Tra le altre caratteristiche da non sottovalutare abbiamo il supporto alle pen ed una capiente batteria da 8.800 mAh con ricarica rapida da 33W (per un’autonomia fino a 20 ore e una carica del 50% in soli 60 minuti). Il comparto fotografico punta in alto grazie al sensore Samsung ISOCELL JN1 da 50 MP, perfetta per scatti mozzafiato e video in 2K. Non mancano funzioni come l’HDR e la Night Mode, mentre l’algoritmo ArcSoft 9.0 permette di ottenere immagini di alta qualità. Frontalmente è presente una selfie camera da 13 MP per gli autoscatti e le videochiamate.

Le performance sono affidate al chipset Helio G99 di MediaTek, soluzione octa-core realizzata a 6 nm con modem 4G LTE integrato e il supporto alla Virtual RAM (fino a 24 GB totali). Per lo spazio di archiviazione troviamo 256 GB di storage, con la possibilità di espandere il tutto fino a 1 TB tramite micro SD. La parte hardware non fa una piega, ma anche il software vuole la sua parte: in questo caso è presente l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria Doke OS_P 4.0 su base Android 13. In questo modo è possibile beneficiare di un’esperienza fluida e delle funzioni come split screen e PC Mode 2.0.

Crediti: Blackview

Il nuovo Blackview MEGA 1 è stato annunciato oggi ma sarà disponibile all’acquisto su AliExpress a partire dal 18 maggio al prezzo promozionale di 199$ (nella versione da 8/256 GB). L’offerta durerà fino al 27 marzo: inserisci il tablet nel carrello già da ora e lunedì troverai il prezzo scontato ad attenderti e potrai completare l’acquisto!

