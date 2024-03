Samsung Galaxy Z Flip 5 in offerta bomba: 699€ con Tab S9 FE in regalo!

Samsung Galaxy Z Flip 5 è tra gli smartphone pieghevoli con stile a conchiglia più apprezzati sul mercato, grazie un sistema Android sempre fluido e le app realizzate dall’azienda coreana che permettono di arricchire in modo sempre intelligente l’esperienza utente e l’utilizzo dello smartphone. In questa pagina abbiamo raccolto per voi tutte le migliori offerte sul nuovo foldable di Samsung.

Samsung Galaxy Z Flip 5: le migliori offerte, sconti e coupon

Crediti: Samsung

Il nuovo Galaxy Z Flip 5 di Samsung è dotato di chipset Snapdragon 8 Gen 2, che viene affiancato da 8/12 GB di RAM LPDDR5 ed uno spazio di archiviazione di tipo UFS 4.0 da 256/512 GB. Il display pieghevole offre una dimensione di 6.7″ con risoluzione Full HD+ e 120 Hz di refresh rate con protezione Gorilla Glass Victus 2, mentre a bordo del dispositivo troviamo il sistema Android 13 con OneUI 5 (aggiornabile ad Android 14 con OneUI 6).

Samsung Galaxy Z Flip 5 è disponibile su Amazon al prezzo di 699€ con spedizione gratuita per tutti gli abbonati Amazon Prime. Acquistando il prodotto prima del 17 marzo (incluso), potrete partecipare alla promozione di Samsung che vi offrirà in regalo anche un Galaxy TAB S9 FE. Per tutte le informazioni sulla promozione vi lasciamo alla pagina ufficiale dell’offerta.

