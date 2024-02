Un pieghevole a soli 399€? Esiste e si chiama Blackview Hero 10

No, non avete letto male: la cifra di 399€ è giusta ed è quanto servirà per acquistare Blackview Hero 10, quello che è a tutti gli effetti lo smartphone pieghevole più economico al mondo. Si stanno iniziando ad allontanare i tempi in cui per averne uno serviva sborsare più di 1.000€, e siamo dinnanzi a quello che potremmo definire l’inizio dell’era dei foldable economici.

Blackview Hero 10 debutta al MWC 2024: è lo smartphone pieghevole più economico di tutti

Chiaramente, le pretese sotto il profilo tecnico verso questo Blackview Hero 10 sono molto poche, e infatti è alimentato dal MediaTek Helio G99, SoC TSMC a 6 nm con CPU fino a 2,2 GHz A76 e GPU Mali-G72 MC2. Da chiuso, presenta una scocca in finta pelle e una sezione che racchiude il display esterno, un pannello circolare da 1,19″ con risoluzione 390 x 390 pixel; al suo fianco c’è il sistema fotografico, una doppia 108+8 MP con ultra-grandangolare, mentre dentro c’è una selfie camera punch-hole da 32 MP.

Da aperto, invece, si rivela il pannello pieghevole, un’unità ovviamente AMOLED da 6,9″ Full HD+. Le restanti specifiche includono una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida a 45W, un software Android 13 con interfaccia personalizzata DokeOS 4.0 e memorie da 12 GB di RAM e 256/512 GB.

L’azienda ha annunciato al MWC 2024 che Blackview Hero 10 dovrebbe debuttare sul mercato online al prezzo di 399€, ponendolo in una fascia estremamente aggressiva e intrigante per coloro che vorrebbero avere un pieghevole ma spendendo molto meno del solito.

