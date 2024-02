Energizer Ultimate U660S ufficiale al MWC 2024: il flip phone per tutte le tasche

Se siete rimasti a bocca aperta per il colossale battery phone di Energizer presentato al MWC 2024, allora state per fare il bis ma questa volta non si tratta di un rugged phone, ma di qualcosa di completamente diverso. L’azienda ha presentato anche un’altra novità e questa potrebbe fare molto più gola: Energizer Ultimate U660S è il primo smartphone pieghevole del brand, un flip phone dal prezzo decisamente aggressivo!

Energizer Ultimate U660S: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Ormai è chiaro quale sarà il trend dei prossimi mesi: il numeri di pieghevoli a conchiglia è destinato ad aumentare a dismisura, tra marchi blasonati e new entry nel settore. Energizer Ultimate U660S rappresenta una curiosa prima volta, offrendo un design stiloso, buone specifiche (da mid-range) ed un prezzo accessibile. Il dispositivo è equipaggiato con uno schermo OLED pieghevole da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con un punch hole centrale. All’esterno è presente un display secondario, perfetto per visualizzare notifiche e controlli vari. Il comparto fotografico è affidato ad una dual camera da 64 + 8 MP con ultra-grandangolare, mentre all’interno è presente una selfie camera da 25 MP.

Rispetto a modelli di fascia alta, a questo giro abbiamo un chipset da budget phone: si tratta del SoC Helio G99 di MediaTek, accompagnato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Completano il pacchetto una batteria da 3.400 mAh e Android 14 lato software. Per la connettività è presente solo il 4G, unico dettaglio che potrebbe risultare poco convincente (insieme alla batteria, forse un po’ troppo contenuta).

Energizer Ultimate U660S sarà disponibile all’acquisto dal mese di novembre, al prezzo di 499€. Al momento non è dato di sapere i mercati in cui verrà commercializzato, ma la cifra a cui viene proposto risulta alquanto invitante. Nubia Flip 5G è stato annunciato a 599$, quindi il modello Energizer potrebbe essere tra i flip phone più economici (anche se fino a novembre possono cambiare tante cose).

