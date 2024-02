Samsung Galaxy Buds 3/3 Pro: spunta la data delle rivali delle AirPods Pro

Aggiornamento 28/02: nuovi dettagli sulle future cuffie di Samsung, li trovate nell’articolo.

Si credeva che sarebbero debuttate durante l’estate, quando c’è stato l’ultimo Unpacked di Z Fold 5 e Z Flip 5, ma così non è stato: chi aspettava le Samsung Galaxy Buds 3 e 3 Pro dovrà pazientare. Ma dopo mesi di speculazioni estemporanee, in queste ore è apparsa in rete una voce di corridoio relativa alla presunta data d’uscita, così come ulteriori dettagli tecnici.

Samsung Galaxy Buds 3 e 3 Pro, ecco quando saranno presentate le nuove cuffie TWS

Crediti: Sammobile / RRA

Lo riportano varie voci di corridoio: le Samsung Galaxy Buds 3 e 3 Pro, siglate come SM-R630 e SM-R530, debutteranno entro fine 2024, anche se non viene specificata in quale finestra temporale, con il 2023 conclusosi con le sole Galaxy Buds FE per una fascia di mercato più economica.

Per risalire all’ultimo modello di punta, le Galaxy Buds 2 Pro (da noi recensite), bisogna tornare indietro a inizio 2021, quando vennero presentate in occasione del CES 2021 di Las Vegas. Non è successo lo stesso con la fiera del 2024 e nemmeno alla presentazione della serie Samsung Galaxy S24; a questo punto, il maggiore indiziato è l’evento estivo di Z Fold 6 e Z Flip 6 e del primo anello smart.

