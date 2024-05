Recensione Roborock Qrevo Pro: pulizia eccezionale, a meno di 1000 euro

Presentato nel corso del CES 2024 e disponibile in Italia da poco più di un mese, Roborock Qrevo Pro è il nuovo esponente della serie Qrevo del brand, famosa per garantire prestazioni di pulizia ad un prezzo più accessibile rispetto alla famosissima serie “S”.

E con un mop rotante che si può estendere, una stazione di ricarica multifunzionale, un nuovo sistema di rilevamento degli ostacoli e – soprattutto – la spazzola Hyperforce da 7000 Pa, il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti è sicuramente uno di quei modelli che, sulla carta, può dare del filo da torcere a tutti i suoi competitor.

Recensione Roborock Qrevo Pro: il robot aspirapolvere con tanti assi nella manica

Design e materiali

Da un punto di vista puramente estetico, Roborock Qrevo Pro non introduce nessuna novità di rilievo. È un robot aspirapolvere circolare dotato di una torretta LiDAR per la mappatura dell’ambiente che, però, questa volta è meno “ingombrante”: in sostanza, grazie a questa leggerissima riduzione della torretta laser e ad un design volutamente più compatto in spessore (ma non in diametro, che è leggermente più grande), Roborock Qrevo Pro potrà andare anche in zone che per alcuni altri modelli sarebbero irraggiungibili.

Guardandolo anteriormente, si nota subito la prima “mancanza” rispetto ai modelli top di gamma. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti non è dotato di alcuna fotocamera che, in genere, viene utilizzata dai modelli più costosi per il riconoscimento degli ostacoli e come videocamera di sorveglianza. Poco male però, perché Roborock Qrevo Pro è dotato di un sistema di rilevamento 3D che, assieme alla navigazione LIDAR PreciSense, gli permette di evitare gli ostacoli in maniera certosina e – soprattutto – di calcolare il percorso più veloce e preciso per la navigazione: Roborock Qrevo Pro è uno degli aspirapolvere automatici che meglio calcola il percorso, in modo da minimizzare al massimo il tempo di pulizia.

Superiormente sono presenti due tasti fisici per l’accensione ed il rese delle impostazioni del WiFi e alzando la copertura superiore si ha subito accesso al contenitore per lo sporco: ha una capienza di 330 ml, non eccessivamente generosa, ma si auto-pulisce ogni volta che il robot va nella base di ricarica al termine della pulizia.

Internamente, non accessibile, è presente il serbatoio per l’acqua pulita: è capiente 80 ml, e viene riempito automaticamente nella stazione di ricarica. In questo Roborock Qrevo Pro avrà la possibilità di bagnare i mop in fase di pulizia per distribuire l’acqua in maniera uniforme durante tutto il processo.

Inferiormente, poi, ci sono tutti gli elementi destinati alla pulizia. La spazzola laterale è singola (avrei preferito che ce ne fossero due), e la spazzola centrale è realizzata in silicone in modo da aumentare il grip con le particelle di sporco e da essere pulita con più semplicità quando si manutiene il robot.

Ci sono poi due mop rotanti, uno dei quali dotato della tecnologia FlexiArm Design. Grazie a questa tecnologia il mop viene esteso fuori dal corpo del robot ed è in grado (davvero) di lavare con più precisione gli angoli e gli spigoli con un gap di soli 2 millimetri.

La base di ricarica è molto simile a quella vista sulla versione “non pro” della lineup. È grande 340x487x521 millimetri, il che la rende non certamente “enorme” ma neppure piccolissima. Le linee di design sono pulite, la finitura è opaca, e al suo interno sono presenti un contenitore per l’acqua pulita da 4L, uno per l’acqua sporca da 3L ed un sacchetto per la polvere (utilizzato nell’autosvuotamento) che ha una capienza di 2.7L e che – teoricamente – dovrebbe avere un’autonomia di circa 7 settimane di auto-pulizia.

In questo modello però, manca la possibilità di inserire automaticamente il detergente, il che vuol dire che qualora lo si volesse usare, lo si dovrebbe versare autonomamente nella vaschetta dell’acqua pulita.

Molto bene la possibilità di smontare facilmente la piastra della base, in modo da lavarla quando è necessario, un po’ sotto tono la temperatura di asciugatura dei mop di lavaggio: una volta terminata la pulizia, svuotato il contenitore dello sporco e lavati i mop, Roborock Qrevo Pro asciugherà i panni di lavaggio con l’aria calda a 25°.

Potenza d’aspirazione e qualità della pulizia

Ad animare Roborock Qrevo Pro ci pensa un motore in grado di garantire una potenza d’aspirazione di ben 7000 Pa che, sulla carta, non è la potenza più alta vista in questo 2024 ma che grazie alle tecnologie di Roborock non è secondo a nessuno. Conosciamo bene i robot del brand e quanto siano progettati per massimizzare l’aspirazione dello sporco, e questo Roborock Qrevo Pro non è assolutamente da meno, anzi.

Roborock Qrevo Pro è uno dei pochissimi modelli che è riuscito a pulire perfettamente il pavimento al piano terra della mia casa. E non è una cosa da poco perché è qui che passano la maggior parte del tempo i miei 3 cani che entrando ed uscendo dal giardino macchiano in continuazione le mattonelle bianche.

E, credetemi, le ho provate tutte per mettere sotto stress il sistema di pulizia di questo robot, ma niente da fare: è stato più stressante per me creare questo ambiente “ostile” piuttosto che per il Roborock, il quale ha pulito tutto senza indugi e difficoltà.

Insomma, l’aspirazione di questo robot è quasi perfetta ed è così anche per il lavaggio che è coadiuvato da una tecnologia a dir poco geniale: durante il processo di pulizia dei mop, un sensore ne verificherà lo stato di pulizia per determinare se è necessario pulirlo nuovamente in modo da raggiungere il livello di pulizia adeguato. Inoltre, nelle aree con sporco ostinato e macchie, il robot passerà più volte per eliminare qualsiasi traccia di sporco. Ed è una tecnologia che funziona.

Applicazione

Il Roborock Qrevo Pro viene gestito dall’ormai conosciutissima app proprietaria dell’azienda (oppure il suo corrispettivo integrato in Mi Home di Xiaomi) ed è la vera arma segreta che libera tutte le potenzialità del robot. Si tratta di una delle migliori applicazioni del settore, la prima che ha introdotto tutte le funzionalità avanzate alle quali ormai ci siamo abituati, ed una delle più precise anche nella rappresentazione della mappatura LiDAR.

La gestione delle mappe e delle stanze, che vengono create del tutto autonomamente, è identica a quanto abbiamo visto negli altri robot aspirapolvere e lavapavimenti degli altri brand di Xiaomi: permetterà associare un nome ad ogni stanza, in modo da facilitare la pulizia a zone o quella a stanze, che può essere anche ripetuta per due volte consecutivamente attivando la funzione.

È inoltre possibile attivare i programmi di pulizia programmata, ognuno dei quali può essere personalizzato in base alle modalità di pulizia, alle zone da pulire e – chiaramente – all’orario ed è possibile gestire con estrema semplicità anche i muri virtuali e le zone di esclusione: in questo modo si potrà evitare che il robot passi a pulire oltre un determinato confine, oppure in una particolare zona del pavimento.

Autonomia della batteria

La batteria integrata è una 5200 mAh che, secondo l’azienda, dovrebbe essere in grado di garantire fino a 180 minuti di autonomia.

Nei miei test, utilizzando in sostanza sempre la modalità massima, con un’unica carica sono riuscito ad utilizzare il robot per poco meno di 2 ore, il che vuol dire che anche aspirando al massimo si potrebbe portare al termine la pulizia di un ambiente di circa 200 metri quadrati.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita del Roborock Qrevo Pro è di 999,00 euro su Amazon. Una cifra non proprio contenuta, ma comunque più bassa rispetto a quella che servirebbe per acquistare i top di gamma del momento, modelli a cui questo Roborock non invidia proprio niente. Perché a conti fatti, dopo averlo provato per oltre un mese, devo dire di essere decisamente soddisfatto del lavoro che svolte questo aspirapolvere robot.

Trovare difetti al Roborock Qrevo Pro è davvero molto difficile, certo non è dotato di telecamera né del doppio rullo rotante che abbiamo visto in altri prodotti del brand, ma fa il suo dovere senza se e senza ma: aspira benissimo, lava altrettanto bene, e non è neanche tra i più rumorosi del mercato.

L’unico neo forse è quello della temperatura di asciugatura dei mop, ma comunque con i suoi 25° i panni di lavaggio si asciugano senza problemi (ma in più tempo).



