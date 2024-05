Xiaomi è pronta alla ricarica magnetica: spuntano indizi dentro HyperOS

Nel 2006 venne introdotta da Apple sui suoi notebook, poi nel 2020 la ricarica magnetica MagSafe arrivò anche su iPhone, ma da allora si è scarsamente diffusa nel mondo Android. Tolto qualche esperimento come avvenuto nel caso di Nubia, nessuno dei produttori principali l’ha ancora introdotta sui propri smartphone, ma sembra che sia soltanto questione di tempo prima che arrivi su quelli di marca Xiaomi.

La ricarica magnetica fa la sua comparsa dentro a Xiaomi HyperOS

È quasi paradossale che nello sconfinato catalogo di prodotti Xiaomi ci siano già gadget capaci di fornire la ricarica magnetica ma a patto di utilizzarli con iPhone, perché smartphone Xiaomi capaci di supportarla non ne esistono ancora. Non c’è ancora niente di ufficiale, ma spulciando all’interno del codice software dell’ultima versione dell’app di test hardware CIT si scopre la seguente frase:

“Avvicina il magnete alla posizione posteriore corrispondente all’area rettangolare verde, rimanere per 1 secondo e poi allontanarsi“

Viene menzionata la funzione Charger Hall, che accompagna quello che pare essere un test di calibrazione affinché il caricatore magnetico funzioni come si deve. Sì, perché la ricarica magnetica è sostanzialmente una ricarica wireless con dei magneti che risolvono il fastidioso problema del mancato allineamento del caricatore wireless con le bobine all’interno del telefono.

Anziché dover accertarsi di averlo correttamente appoggiato sul pad di ricarica, i magneti fanno sì che telefono e pad si attacchino magneticamente. Oltre a impedire che la ricarica non vada a buon fine, questo apre a nuovi scenari, come la possibilità di utilizzare powerbank magnetiche senza fili e accessori vari, come nel caso del portafogli di Apple. Negli scorsi mesi, l’ente certificativo Wireless Power Consortium ha certificato la ricarica magnetica Qi2, standard che troverà spazio in smartphone e accessori, guarda caso come con la Xiaomi Magnetic Power Bank 2.

Qualcuno si ricorderà che in occasione del MWC 2022 la stessa Xiaomi aveva annunciato di starsi preparando a introdurre la ricarica magnetica nel suo ecosistema. Ancora non è avvenuto, almeno su smartphone, ma il fatto che dentro HyperOS ci siano questi indizi potrebbe suggerirci che il suo debutto si stia avvicinando.

