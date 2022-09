Recensione Samsung Galaxy Buds 2 Pro: entrano a gamba tesa tra i migliori auricolari wireless (ora in sconto)

Mi sono sempre chiesto il motivo per il quale, data la grande reputazione che il brand ha nel mondo degli smartphone e in quello dei tablet, i Samsung Galaxy Buds non siano mai riusciti a sfondare realmente nel mondo degli auricolari wireless. Certo, un po' come gli AirPods di Apple, gli auricolari TWS sud-coreani hanno sempre rappresentato una scelta più che giusta per chiunque avesse uno smartphone Galaxy, ma effettivamente non è un fattore che giustifica questo strano fenomeno, anche perché di dispositivi mobili del brand in giro ce ne sono tanti.

E, ve lo dico subito: con un design più compatto, l'audio a 24 bit e a 360 gradi, una qualità migliorata grazie a dei diffusori decisamente più prestanti, con i Samsung Galaxy Burd 2 Pro è arrivato quel momento in cui brand da sempre inseriti nella lista dei migliori auricolari wireless come Bose, Sony, Sennheiser e la stessa Apple farebbero bene a preoccuparsi dei nuovi TWS di Samsung, perché stiamo parlando di un prodotto di altissima qualità.

Recensione Samsung Galaxy Buds 2 Pro: entrano a gamba tesa tra i migliori auricolari wireless

Design e materiali

Con una design molto più minimanista rispetto alla generazione precedente, i Samsung Galaxy Burd 2 Pro risultano molto più compatti e leggeri rispetto alla stragrande maggioranza dei modelli della concorrenza. E questo è stato possibile grazie ad una rivisitazione profonda del design, che ha reso gli auricolari più piccoli del 15% rispetto alla generazione precedente e ne hanno migliorato anche l'ergonomia: sono talmente leggeri che quando li si indossa quasi ci si dimentica di avere due piccoli “fagioli” nell'orecchio e nei miei test non ho mai avuto la percezione che potessero cadere anche se sono totalmente sprovvisti di quegli inserti che, in alcuni modelli, fissano gli auricolari nel padiglione.

Tutta la superficie è arrotondata ed integra dei controlli touch che, anche se potrebbero far sembrare l'interazione con gli auricolari piuttosto scomoda, in realtà sono sempre reattivi e precisi: restituiscono un feedback sonoro ad ogni interazione e sono molto facili da utilizzare, al punto di rendere molto rara la necessità di utilizzare lo smartphone.

Molto più compatta anche la cover di ricarica che integra una porta USB-C per la ricarica ed il tipico sistema magnetico con il quale mantiene ben saldi gli auricolari ai pin di ricarica. E nonostante le dimensioni compattissime, i Samsung Galaxy Burd 2 Pro sono auricolari certificati IPX7 che non solo sono resistenti ad acqua e polvere, ma che possono essere immersi fino ad un metro di profondità per 30 minuti: ma fate molta attenzione, perché la custodia invece non è resistente all'acqua.

Comodità e accoppiamento

Qualora si utilizzi uno smartphone con Android 6 e successive, si potrà sfruttare il fast pair che rende l'accoppiamento dei Samsung Galaxy Burd 2 Pro praticamente immediato. Dal punto di vista ergonomico, nonostante le mie perplessità dovute alla mancanza delle alette, i Google Pixel Buds Pro sono comodi e restano bene in posizione.

La loro dimensione piuttosto “cicciona” ed il loro peso ridotto di quasi 1 grammo rispetto alla generazione precedente li rendono non solo comodi, ma soprattutto fissati saldamente nell'orecchio e assolutamente non fastidiosi dopo lunghe sessioni di utilizzo: li ho usati negli ultimi tempi per i miei (lunghissimi) viaggi in aereo e devo ammettere che ad un certo punto ho quasi dimenticato di indossarli. Ottimo lavoro.

Qualità del suono e cancellazione del rumore

Ognuno dei Samsung Galaxy Burd 2 Pro è dotato di due driver che includono un woofer da 10 mm ed un tweeter da 5.4 millimetri e grazie al supporto del Bluetooth 5.3 e al'audio a 24 bit, ascoltare i brani in alta definizione su Tidal è davvero un piacere. L'unico vero limite sta nel fatto che per ottenere i 24 bit, quelli di Samsung hanno dovuto utilizzare un codec proprietario (si chiama Samsung Seamless) e che è disponibile solo in alcuni degli smartphone Galaxy: si chiama Samsung Seamless ed è in grado di generare uno streaming audio a 24 bit/96 KHz con bitrate fino a 512 kbps.

Qualora si utilizzassero i Samsung Galaxy Burd 2 Pro con altri dispositivi Android o iOS, non si potrebbe sfruttare i 24 bit ma la qualità audio resterebbe comunque molto alta: le frequenze alte sono nitide, le medie consistenti e le basse impattanti.

Insomma, indipendentemente dall'utilizzo del nuovo codec di Samsung, la qualità dei nuovi auricolari TWS è a livello, se non di più, dei migliori modelli che abbiamo testato negli ultimi giorni ed è sensibilmente migliorata rispetto alla generazione precedente.

Ed è lo stesso anche per quanto riguarda la riduzione del rumore. Grazie a 3 microfoni SNR ed un ottimo sistema software in grado di azzerare il rumore di fondo, a mio parere la riduzione del rumore dei Samsung Galaxy Burd 2 Pro è sicuramente a pari merito dei Sony WF-1000MX4 e dei Bose QuietConfort Earbuds, due tra i modelli migliori in quanto ad ANC.

Ciò che invece non mi ha fatto impazzire è l'effetto trasparenza che, sì, funziona bene e si può attivare automaticamente ogni volta che si inizia a parlare, ma che non è ancora in gradi di restituire quell'audio naturale e cristallino tipico delle AirPods Pro di Apple: nei Samsung Galaxy Burd 2 Pro, quando si attiva la modalità trasparenza, in realtà si ascolterà un suono leggermente metallico, con frequenze medie molto marcate, che a me non è piaciuto molto.

Autonomia della batteria

E non è proprio il massimo neppure l'autonomia della batteria. Con la riduzione del rumore attiva i Samsung Galaxy Burd 2 Pro garantiscono circa 5 ore con un'unica carica, un valore che – diciamolo – non è proprio il massimo. Fortunatamente però, gli auricolari possono essere ricaricati molto velocemente sfruttando la cover in modo da arrivare – nei nostri test – a circa 26 ore di autonomia.

Prezzo e considerazioni

I Samsung Galaxy Buds 2 Pro sono già disponibili nelle colorazioni Graphite, White, e Bora Purple ad un prezzo a partire da 229€ ma, tramite il box in basso, li potrete già acquistare in sconto su Amazon a 179,29 euro. E sì, è un prezzo piuttosto alto, ma che continua ad essere più conveniente rispetto ai nuovi AirPods 2 Pro di Apple. La qualità del suono è eccezionale ed anche l'ANC fa il suo dovere davvero egregiamente. Poi sono comodi, leggeri, e sì, anche se vanno meglio se si ha uno smartphone Galaxy, sono tra i migliori TWS del mercato in questo momento.

Avrei cercato di fare qualcosa in più per aumentare l'autonomia e mi sarebbe piaciuto che nell'applicazione di gestione degli auricolari si fosse potuto regolare il livello dell'ANC. Ma è indubbio che i Samsung Galaxy Buds 2 Pro sono il primo modello del brand sudcoreano in grado di giocare ad armi pari con i migliori esponenti della categoria.



N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.



