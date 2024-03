Samsung Galaxy A55 e A35: cosa pensa DxOMark di fotocamera e display

DxOMark non è soltanto il luogo dove vengono valutati smartphone top di gamma come quelli della serie S24 ma anche di modelli più economici come Samsung Galaxy A55 e A35. Presentati ufficialmente pochi giorni fa, i due telefoni sono il riferimento nel catalogo del produttore sud-coreano per la fascia meno costosa e sono quindi destinati a essere acquistati da milioni di persone: ma come sono display e fotocamera?

DxOMark valuta Samsung Galaxy A55 e A35 per display e fotocamera

Partiamo dal display: sia Samsung Galaxy A55 che A35 hanno un pannello punch-hole centrale Super AMOLED da 6,6″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) in 19.5:9 con densità di 390 PPI, refresh rate a 120 Hz, luminosità fino a 1.000 nits e protezione Gorilla Glass Victus+. Nonostante siano identici, i punteggi non lo sono: A35 prende 134 punti (medaglia d’argento) mentre A55 sale a 141 punti (medaglia d’oro). Entrambi hanno una buona resa cromatica, fluidità e leggibilità all’aperto, con A55 che gestisce bene la luminosità nei video HDR, ma allo stesso tempo non gestiscono bene i tocchi indesiderati e si notano una resa innaturale sotto luce solare e alcuni artefatti.

Passando alla fotocamera, c’è una differenza: A35 ha una tripla sensoristica da 50+8+5 MP con OIS, ultra-grandangolare e macro, A55 una 50+12+5 MP con un più avanzato ultra-grandangolare. I punteggi di 104 e 108 punti sono quindi così distanti fra loro, cambiando un solo sensore: per A55 vengono ben valutati accuratezza dell’esposizione, ampiezza della gamma dinamica e stabilizzazione video (solo da fermi), ma non si può dire lo stesso per autofocus, rumore nelle ombre, resa cromatica, artefatti e zoom.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le