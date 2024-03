Xiaomi Pad 6: brutte notizie per l’aggiornamento Android 15?

Fra i possessori dei modelli che compongono la serie Xiaomi Pad 6 si è diffusa una certa preoccupazione sul prossimo aggiornamento ad Android 15. Sui social è infatti apparsa una segnalazione con cui un utente ha voluto attirare l’attenzione attorno alla possibilità che gli ultimi tablet della compagnia cinese non ricevano il futuro major update del firmware di Google.

La serie Xiaomi Pad 6 potrebbe non ricevere l’aggiornamento ad Android 15

Dear @XiaomiIndia, @Xiaomi EXPLAIN THIS.



BEFORE: Pad 6 promised for Android 14, 15 BOTH as of 20th October 2023.



AFTER: Pad 6 promised ONLY for Android 14 as of 16th March 2024.



This is ABSOLUTELY UNACCEPTABLE for MANY Pad 6 users who are using their tablets on Stock ROM!



Oh,… pic.twitter.com/4wWK4CthNC — Aryan Gupta (@SavageAryan007) March 16, 2024

Come riporta questa versione archiviata di una pagina del sito ufficiale, Xiaomi Pad 6 era destinato a ricevere l’aggiornamento Android 14 (già ricevuto) e Android 15; se invece si visita la pagina attuale, ecco che il riferimento ad Android 15 sparisce e rimane solamente quello relativo ad Android 14; resta invariata invece la politica di aggiornamento delle patch di sicurezza, garantite per 3 anni fino a giugno 2026.

Come però fa notare un altro utente, la pagina “incriminata” non è rivolta al pubblico consumer bensì a quello aziendale, in quanto parla di Android Enterprise Recommended, cioè quei modelli certificati per il mercato occidentale da Google seguendo determinati criteri; non a caso nell’elenco figura soltanto Xiaomi Pad 6, al contrario delle varianti Pro, Pro Max ed 6S Pro che vengono vendute solamente in Cina.

Xiaomi Pad 6 will get Android 15 update confirms brand. https://t.co/MKwK9khFCG — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) March 17, 2024

Dato che parliamo di un tablet di fascia alta basato su Snapdragon 870, viene difficile credere che Xiaomi Pad 6 riceverà un solo major update, quando modelli più economici come Redmi Pad e Pad SE è indicato che ne riceveranno due; inoltre, la pagina in questione dice che Redmi Note 10T 5G sarà aggiornato solo fino ad Android 12 quando in realtà ha ricevuto anche Android 13.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le