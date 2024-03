La Pasqua arriva in anticipo con GEEKOM Mini IT11, al miglior prezzo di sempre

Anche se mancano ancora un paio di settimane a Pasqua, lo store ufficiale di GEEKOM ha deciso di portarsi avanti con un’offerta davvero niente male. GEEKOM Mini IT11 è un mini PC di cui abbiamo parlato in varie occasioni ed ora scende al miglior prezzo nella configurazione top con i7 e tantissima memoria: meno di 440€ grazie al codice sconto dedicato, valido dal 18 al 31 marzo. Insomma, sarà una Pasqua coi fiocchi, all’insegna di gaming, produttività e intrattenimento!

È tempo delle offerte di Pasqua: GEEKOM Mini IT11 scende a meno di 440€ con il nuovo Coupon evento

Crediti: GEEKOM

Tanta potenza, in un corpo ultra-compatto: questo è il segreto di GEEKOM Mini IT11, un PC fisso di dimensioni contenute pensato per una postazione poco ingombrante (e che può essere trasportato facilmente e senza fatica). Parliamo di un modello equipaggiato con un processore Intel Core i7 di 11° Gen (i7-11390H oppure i5) accompagnato da 16/32 GB di RAM DDR4, 512 GB/1 TB di storage SSD e la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione fino a 2 TB. Ovviamente non manca un sistema di raffreddamento efficiente, utile per mantenere basse le temperature. Per la parte grafica è presente la scheda integrata Intel Iris Xe mentre il WiFi 6 garantisce una connessione stabile e performante.

Crediti: GEEKOM

Il processore Intel i7 di 11° generazione offre performance di tutto rispetto e grazie alle varie caratteristiche, GEEKOM Mini IT11 si presta a molteplici utilizzi. Può essere sfruttato per il gaming basilare, è utilissimo per studenti e per un’utenza business: intrattenimento o lavoro, è un mini PC perfetto per ogni esigenza (ad un prezzo contenuto). Lato software è presente Windows 11 Pro mentre per la connettività sono presenti (oltre al WiFi 6) anche il Bluetooth 5.2, una porta mini DP, un ingresso HDMI e due Type-C USB 4.

Crediti: GEEKOM

Il PC ultra-compatto GEEKOM Mini IT11 scende a soli 439€ nella sua incarnazione con i7 di 11° generazione e 32 GB/1 TB di memorie. Basta utilizzare il codice sconto dedicato (IT11Pasqua) ed il prezzo finale scenderà da 519€ a 439€, con un risparmio di ben 80€. Si tratta di una cifra particolarmente appetibile viste le caratteristiche del mini terminale e ovviamente non manca la spedizione gratis direttamente dall’Europa! La promozione di Pasqua termina il 31 marzo. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con GEEKOM.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le