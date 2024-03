Torna in sella con i saldi primaverili di BuyBestGear: le migliori e-bike in offerta

La primavera sta finalmente arrivando, quindi quale miglior momento per acquistare una nuova bicicletta elettrica per godersi al meglio delle gite fuori porta? Con i nuovi saldi primaverili di BuyBestGear, infatti, si può risparmiare sulle migliori marche di e-bike con offerte lampo e codici sconto che abbattono i prezzi per farvi tornare subito in sella!

Le biciclette elettriche delle migliori marche in offerta su BuyBestGear con i saldi di Primavera

Crediti: BuyBestGear

In occasione dei Saldi Primaverili Eco-Avventura di BuyBestGear, possiamo trovare in sconto sul noto shop online le biciclette elettriche delle migliori marche, come per esempio Lankeleisi, Engwe, Cmacewheel e Dukawey, con offerte che arrivano ad abbassare i prezzi fino a 400€.

Una delle migliori offerte arrivate con i saldi di primavera è quella che abbatte il prezzo di Engwe L20 SE: questa e-bike, infatti, è dotata di un motore da 250W (velocità fino a 25 KM/h) con batteria da 15.6 Ah 36V e pneumatici da 20″, particolarmente adatta al trekking. Il design step-through garantisce una grande comodità durante la pedalata, mentre la biciletta può anche essere ripiegata su se stessa per consentire una maggiore facilità di trasporto (per esempio in macchina). Grazie al codice sconto che trovate in fondo alla pagina il prezzo scende a soli 849€!

Da non sottovalutare nemmeno l’offerta su Cmacewheel Y20, una bicicletta elettrica con motore da 750W (velocità fino a 25 KM/h) e pneumatici fat da 20″, che consentono di pedalare agilmente su tutti i tipi di terreno. Con una batteria da 15 Ah 48V, questa e-bike garantisce un’autonomia fino a 90 KM in pedalata assistita, mentre viene fornita anche di portapacchi per una maggiore comodità. Con l’offerta lampo che trovate in fondo alla pagina questa bicicletta elettrica può essere vostra a soli 999€!

Per tutte le informazioni sulle offerte disponibile con i saldi primaverili di BuyBestGear vi lasciamo alla pagina ufficiale della promozione, che sarà attiva da oggi fino al 25 marzo 2024.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le