Xiaomi, OPPO, OnePlus, vivo: quali e cosa sono i modelli Android Enterprise Recommended

Il panorama frastagliato di Android ha spinto Google ha trovare diversi modi per rendere il suo OS mobile più appetibile agli occhi dei clienti: uno di questi si chiama Android Enterprise Recommended. Anni fa esistevano i dispositivi Google Play Edition, creati in collaborazione coi produttori Android per avere un’interfaccia pulita. Questa filosofia si è poi spostata sulla famiglia Nexus prima e Pixel dopo, seguita dai vari telefoni Android One/Go. Nel frattempo è nato anche il programma Android Enterprise Recommended: ecco di cosa si tratta e quali modelli di smartphone Xiaomi, OPPO, OnePlus e vivo ne fanno parte.

Quali sono gli smartphone Android Enterprise Recommended di Xiaomi, OPPO, OnePlus e vivo

Rispetto al mercato consumer, il settore business è composto da compagnie che necessitano che gli smartphone che utilizzano abbiano un certo grado di sicurezza in termini di frequenza di aggiornamenti di sicurezza. Da qui nasce il programma Android Enterprise Recommended, creato nel 2018 per rispondere all’esigenza di creare requisiti comuni (aggiornati via via nel tempo) delle specifiche per hardware e software.

Per partecipare al programma, ai produttori è richiesto un livello avanzato in formazione e supporto tecnico, oltre a requisiti specifici fra cui il rilascio delle patch di sicurezza per almeno 3 e anni ed entro 90 giorni dal rilascio di Google. In poche parole, Google afferma che i modelli facenti parte del programma Android Enterprise Recommended assicurano un certo grado di sicurezza ai propri possessori.

Se si prendono in considerazione brand quali Xiaomi, Redmi, POCO, OPPO, OnePlus e vivo (che non sono gli unici), ecco quali smartphone rientrano nel programma:

Xiaomi

Xiaomi 13 Lite, 13T, 13T Pro

Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Lite, 12T, 12T Pro

Xiaomi 11 Ultra, 11 Lite 5G, 11 Lite 5G NE, 11T, 11T Pro

Xiaomi 10T, 10T Pro, 10T Lite

Xiaomi A3, A2, A2 Lite

Xiaomi Pad 6

Redmi

Redmi Note 13, Note 13 5G, Note 13 Pro, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 12, Note 12 5G, Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 11, Note 11 Pro 5G, Note 11 Pro+ 5G, Note 11S, Note 11S 5G, Note 11 SE

Redmi Note 10 5G, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, Note 10S, Note 10T 5G

Redmi Note 9 Pro

Redmi 13C

Redmi 12 5G, 12C

Redmi 11 Prime 5G

Redmi 10, 10 2022, 10 5G, 10C

Redmi 9, 9T

Redmi Pad, Pad SE

POCO

POCO X4 Pro 5G

POCO M6 Pro 5G

POCO M5s

POCO M4 5G, M4 Pro

POCO M3 Pro 5G

OnePlus

OnePlus 12, 11, 10T, 9, 9 Pro, 8, 8 5G, 8 Pro

OnePlus Nord 3, Nord CE 3 Lite, Nord 2T, Nord N10, Nord N100, Nord

OPPO

OPPO Find X5, Find X5 Pro, Find X5 Lite

OPPO Find X2, Find X2 Pro, Find X2 Neo, Find X2 Lite

OPPO Find N3, Find N3 Flip, Find N2 Flip

OPPO Reno 11, Reno 11 Pro

OPPO Reno 10 5G, Reno 10 Pro 5G, Reno 10 Pro+ 5G

OPPO Reno 8 5G, Reno 8 Pro 5G, Reno 8 Lite 5G

OPPO Reno 7, Reno 7 5G, Reno 7 Lite 5G, Reno 7Z 5G

OPPO Reno 3 Pro

OPPO A79 5G

OPPO A98, A78 5G, A58, A38, A18

OPPO A77, A77 5G, A57s

OPPO A72, A52

OPPO F21 Pro

vivo

vivo V29, V29 Lite 5G

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le