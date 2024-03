Xiaomi 14 Lite certificato: ci aspettano grandi cose, secondo i leak

Dopo il lancio di Xiaomi 14 e 14 Pro e della versione premium 14 Ultra, l’attenzione si focalizza sempre di più sulla prossima aggiunta alla serie. Xiaomi 14 Lite è stato certificato nella sua incarnazione Global e i legami con il futuro modello della famiglia CIVI si fanno ancora più saldi.

Xiaomi 14 Lite certificato in versione Global: aumentano gli indizi sul prossimo modello della serie top

CIVI 4 (sketch leak) – Crediti: Weibo

Inizialmente si pensata che Xiaomi 14 Lite sarebbe stato il rebrand di CIVI 3, dato che il precedente 13 Lite altro non è che la versione Global di CIVI 2. Tuttavia il nuovo smartphone della famiglia Lite salterà una generazione e si presenterà direttamente come variante internazionale del futuro Xiaomi CIVI 4, ancora inedito in patria. A dare un’ulteriore conferma ci pensa la certificazione BIS, datata 7 marzo 2024: l’ente indiano ha approvato un dispositivo siglato 24053PY09I, lo stesso numero di modello di CIVI 4 (2405PY09C). La lettere finale indica il mercato di riferimento, come da tradizione per Xiaomi: il telefono in questione sarebbe proprio il prossimo 14 Lite.

Crediti: Thetechoutlook

Il lancio non sarebbe vicino: secondo le ultime indiscrezioni bisognerà pazientare fino a maggio 2024 per assistere al debutto del prossimo CIVI. Il design è stato mostrato da un presunto sketch, ma ovviamente si tratta di un leak da prendere con cautela. In merito alle specifiche è ancora tutto nebuloso: Xiaomi CIVI 4/14 Lite dovrebbe montare l’inedito Snapdragon 8s Gen 3, soluzione di fascia alta che sarà presentata il 18 marzo. Non mancherebbero un display OLED con bordi curvi (1.5K e 120 Hz), una fotocamera da 50 MP in collaborazione con Leica, una doppia selfie camera ed una batteria capiente, pare da 5.000 mAh con ricarica da 90W. Un comparto tecnico davvero entusiasmante vista la presenza di un SoC derivato dallo Snapdragon 8 Gen 3 e il tocco di Leica per il comparto fotografico. Per ora si tratta di indiscrezioni da prendere con cautela, quindi restiamo in attesa di ulteriori novità.

