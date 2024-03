Qualcomm annuncia un evento a marzo: Snapdragon 8s Gen 3 e 7+ Gen 3 in arrivo!

Vista la mole di indiscrezioni in merito ai prossimi chipset per smartphone, era nell’aria già da un po’ di tempo ma ora è ufficiale. Qualcomm ha fissato un evento per il mese di marzo e ovviamente non possiamo che aspettarci il lancio dei nuovi Snapdragon 8s Gen 3 e Snapdragon 7+ Gen 3, due soluzioni di fascia medio alta che promettono performance stellari.

Qualcomm svela la data di presentazione dei nuovi Snapdragon 8s Gen 3 e 7+ Gen 3: cosa aspettarsi dai prossimi chipset

Il nuovo evento di Qualcomm si terrà il prossimo 18 marzo, quindi mancano ancora alcuni giorni prima di scoprire quali saranno le novità in arrivo. Tuttavia, come anticipato già in apertura, le varie indiscrezioni hanno anticipato tanto sui prossimo SoC per smartphone in arrivo. Le nuove soluzioni sono entrambe basate sull’architettura dello Snapdragon 8 Gen 3, l’ultimo chipset di punta di Qualcomm, utilizzato da quasi tutti i top di gamma del momento (l’alternativa è il rivale high-end Dimensity 9300 di MediaTek).

Sia lo Snapdragon 8s Gen 3 che lo Snapdragon 7+ Gen 3 sono stati protagonisti di leak, benchmark e voci di corridoio. Entrambi sono dotato di una CPU con un core principale Cortex-X4 e rispetto al già citato 8 Gen 3 cambierebbe solo la frequenza di clock. Di seguito trovate una tabella che riassume quanto trapelato finora e mette a confronto il chipset di punta con le nuove soluzioni in arrivo.

Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 7+ Gen 3 Processo 4 nm 4 nm 4 nm CPU 1 x 3,3 GHz Cortex-X4 1 x 3,01 GHz Cortex-X4 1 x 2,9 GHz Cortex-X4 3 x 3,25 GHz Cortex-A720 4 x 2,61 GHz Cortex-A720 4 x 2,6 GHz Cortex-A720 2 x 2,96 GHz Cortex-A720 2 x 2,27 GHz Cortex-A520 3 x 1,84 GHz Cortex-A520 3 x 1,9 GHz Cortex-A520 GPU Adreno 750 Adreno 735 Adreno 732

Probabilmente durante l’evento del 18 marzo saranno svelati anche i primi brand che utilizzeranno i nuovi chipset. Stando ai leak più recenti, le ultime novità di Qualcomm dovrebbero debuttare a bordo di iQOO Neo 9 Racing, Realme GT Neo 6 e GT Neo 6 SE.

