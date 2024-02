Snapdragon 7+ Gen 3: Qualcomm prepara il SoC mid-range più potente di sempre

Aggiornamento 28/02: nuovi dettagli sul SoC Qualcomm, li trovate nell’articolo.

Nel 2022 decise di cambiare denominazione ai suoi System-on-a-Chip, ma la situazione in casa Qualcomm non è migliorata troppo in termini di chiarezza. Il chipmaker decise di abbandonare sigle ritenute confusionarie come Snapdragon 765G, 778G, 782G e così via, con uno Snapdragon 7 Gen 1 a cui però non è seguito il 7 Gen 2 bensì 7s e 7+ Gen 2. Per non parlare dello Snapdragon 7 Gen 3, che pur essendo l’ultimo per data e nome ha specifiche meno potenti del precedente 7+ Gen 2. La situazione dovrebbe però riassestarsi con lo Snapdragon 7+ Gen 3, che si vocifera sarà estremamente potente.

Qualcomm ha in serbo uno Snapdragon 7+ Gen 3 che potrebbe essere più potente che mai

Lo dice su Weibo il leaker Digital Chat Station, che indica la sigla SM7675 come quella dietro cui si celerebbe lo Snapdragon 7+ Gen 3 di prossima generazione. Egli ne parla come di un “enorme aggiornamento“, specificando che sarà un SoC basato sulla stessa architettura del non plus ultra Snapdragon 8 Gen 3, definendolo come “lo Snapdragon della serie 7 più potente della storia“. Probabilmente realizzato con processo produttivo a 4 nm come i suoi predecessori, con “stessa architettura” si indicherebbe la CPU, che potrebbe condividere alcuni elementi con quella dello Snapdragon 8 Gen 3.

Sempre il leaker ne ha successivamente riportate le specifiche CPU octa-core tri-cluster (1 x 2,9 GHz X4 + 4 x 2,6 GHz A720 + 3 x 1,9 GHz A520) e GPU Adreno 732. Considerato che lo Snapdragon 7+ Gen 2 usava lo stesso core top di gamma Cortex-X2 presente in Snapdragon 8 e 8+ Gen 1, viene così confermata l’ipotesi che il core Cortex-X4 trovi spazio nel 7+ Gen 3.

L’attenzione non sarà rivolta esclusivamente alla CPU ma anche ad altri elementi hardware come GPU, memorie ed NPU, specialmente in un contesto in cui la potenza nell’intelligenza artificiale sarà cruciale. Il debutto dello Snapdragon 7+ Gen 3 è previsto nel corso del 2024, e prevedibilmente lo vedremo in azione su smartphone di brand come Xiaomi, OPPO, vivo, Realme e Honor, forse a partire da OnePlus Ace 3V.

