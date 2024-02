iPhone 15 e iPhone 15 Pro Max al miglior prezzo: si parte da 699€!

Arriva una bomba imperdibile per tutti gli amanti dei dispositivi Apple: se sei in cerca dell’occasione perfetta per passare al nuovo iPhone 15, allora il momento è arrivato grazie a quest’offerta lampo targata eBay. Inoltre c’è spazio anche per iPhone 15 Pro Max, anche in questo caso proposto ad un prezzo davvero imperdibile!

Occasioni top per iPhone 15 e iPhone 15 Pro Max: si parte da 699€ grazie a queste offerte su eBay

Crediti: Apple

Lo scorso autunno Cupertino ha presentato la sua ultima generazione di top di gamma e ovviamente hanno fatto gola a tantissimi appassionati. C’è che si è fiondato subito sui nuovi smartphone e chi ha preferito pazientare fino all’arrivo di tempi migliori. Se fai parte di questa seconda categoria allora l’occasione è giunta: iPhone 15 (128 GB) scende a soli 699,9€, il miglior prezzo del momento! Il dispositivo è acquistabile nelle colorazioni Blue e Pink, in entrambi i casi in offerta lampo su eBay e ovviamente tramite un venditore con affidabilità top.

Punti al massimo, senza compromessi? Allora iPhone 15 Pro MAX (da 256 GB) è il top di gamma che fa al caso tuo: anche in questo caso il prezzo è al minimo storico, ossia 1.159,9€ per le colorazioni Black, White e Blue (tutte con scocca in titanio). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

