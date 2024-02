Elon Musk prende in giro Apple per l’auto elettrica con un tweet sarcastico

In queste ore la notizia tech più popolare è sicuramente la chiusura del Project Titan di Apple, che sembra aver detto addio in modo definitivo alla sua idea di automobile elettrica. I commenti illustri non sono sicuramente mancanti, inclusi quelli taglienti di chi ha costruito un impero proprio sulla mobilità elettrica a guida autonoma: stiamo parlando ovviamente del magnate di Tesla Elon Musk.

Due emoji per dire addio in modo sarcastico ad Apple Car: il tweet di Elon Musk

Nelle ultime ore è arrivata la notizia della chiusura del progetto Apple relativo all’auto elettrica, e il buon Elon Musk non ha perso tempo per commentare in modo tagliente la vicenda. Con due semplici emoji, il saluto militare e la sigaretta, il fondatore di Tesla ha salutato sarcasticamente quello che sarebbe potuto diventare un competitor d’eccellenza nel settore della mobilità elettrica.

Non è la prima volta che Musk si cimenta in acrobazie social di questo genere: è celebre la sfida lanciata a Mark Zuckerberg, invitato a salire su un ring MMA, oppure lo sfogo contro gli inserzionisti che hanno abbandonato Twitter/X in seguito ai post razzisti non rimossi dalla piattaforma.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le