Dopo Samsung, anche Honor prepara il suo anello smart

Che l’anello smart sia effettivamente la nuova frontiera per rilanciare un settore wearable che inizia a essere stagnante? A pensarlo non è soltanto Samsung, che fra tutti i produttori è quello che più si è esposto, ma anche Honor. In occasione del MWC 2024, infatti, l’azienda sud-coreana ha mostrato il suo Galaxy Ring, e forse anche per questo il CEO di Honor ha tenuto a specificare che la sua compagnia sta lavorando nella stessa direzione.

Il CEO di Honor annuncia che in futuro ci sarà anche un loro anello smart

Crediti: Samsung

Ai microfoni della CNBC, a un giorno di distanza dalla comparsa dell’anello Samsung alla fiera di Barcellona, il CEO George Zhao ha affermato quanto segue: “internamente abbiamo questo tipo di soluzione , ora stiamo lavorando su quella parte, quindi in futuro potrete avere l’anello Honor“. Inutile dire che per ora scarseggiano i dettagli su come sarà fatto e cosa sarà capace di fare, anche se l’intenzione è quella di ampliare l’ecosistema salutistico di Honor, al momento composto da smartwatch, smartband e occhiali smart.

Sulla base di quanto mostrato da Samsung, anche l’anello smart di Honor dovrebbe includere quelle funzionalità tipiche degli wearable odierni, che si parli di monitoraggio del cuore, della respirazione e della temperatura, così come stress, sonno, ciclo mestruale e così via, il tutto indossando un gadget più modesto rispetto ad altri prodotti oggi in commercio.

