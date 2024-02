Home Assistant si aggiorna alla versione 2024.2: nuova integrazione Tuya e Smart Life

Dopo l’aggiornamento dell’OS di pochi giorni fa, Home Assistant lancia la versione 2024.2 con nuove funzionalità che semplificheranno l’aggiunta al sistema di uno degli ecosistemi più famosi per la domotica fai-da-te. Grazie a questa patch, infatti, diventa molto più semplice integrare in HA anche i dispositivi Tuya e quelli che utilizzano l’applicazione Smart Life.

Arrivano anche nuove funzioni per l’assistente vocale e tante correzioni

L’aggiornamento 2024.2 è disponibile da qualche giorno per tutti i tipi di installazione di Home Assistant (OS, Docker, ect) e permette di usufruire di un collegamento semplificato all’ecosistema Tuya (e di conseguenza Smart Life), senza più la necessità di registrare un account sviluppatore ed inserire le chiavi di autorizzazione per l’utilizzo dei dispositivi. Essendo stata dismessa la precedente integrazione, gli utenti dovranno eseguire nuovamente il login seguendo la nuova procedura.

La nuova versione del sistema per la domotica arricchisce anche i comandi vocali che è possibile impostare tramite l’assistente pre-installato in Home Assistant, mentre vengono migliorate anche le interazione drag & drop per le automazioni. I dati relativi ai registri dei dispositivi possono essere adesso esportati in CSV, mentre è finalmente possibile aggiornare i firmware dei dispositivi Zigbee direttamente da HA.

Per il changelog completo vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale di Home Assistant, mentre potrete installare fin da subito questo aggiornamento recandovi nella sezione “Impostazioni” della vostra installazione.

