Samsung Galaxy Ring: svelata l’autonomia, e potrebbe deludervi

Seppur non sarà il primo del suo genere, Samsung Galaxy Ring debutterà come il primo anello smart realizzato da uno dei principali produttori di smartphone sul mercato. E Samsung potrebbe essere soltanto il primo, visto che si vocifera che anche Apple starebbe valutando questa tipologia di gadget, e non stupirebbe che brand cinesi come Xiaomi, OPPO e vivo non vogliano essere da meno. Quello di Samsung viene indicato come il futuro degli wearable, ideale per chi vuole qualcosa di più modesto da indossare, ma non aspettatevi miracoli per l’autonomia.

Samsung Galaxy Ring si prepara al debutto, rivelate altre specifiche

Crediti: Samsung

Per chi se lo fosse perso, Samsung Galaxy Ring è stato mostrato ufficialmente al MWC 2024: non è stato un vero e proprio evento di presentazione, quanto piuttosto un modo per alzare l’hype a Barcellona in vista di quello sarà il lancio più avanti nell’anno. Come prevedibile, la compagnia non si è scucita molto in termini di dettagli tecnici, per quanto adesso sappiamo molto su quelle che saranno le capacità del suo anello smart.

Non conosciamo ancora l’amperaggio della batteria, ma Samsung ha risposto ai più curiosi: l’autonomia si attesterà dai 5 ai 9 giorni, in linea con quanto offerto dal competitor Oura Ring. Non dovendo alimentare uno schermo, sarà in grado di durare di più rispetto a uno smartwatch o a una smartband, per quanto ci siano modelli in commercio capaci di offrire un’autonomia pressoché paragonabile se non addirittura superiore.

Rispetto ai classici wearable, è altresì vero che Samsung Galaxy Ring ha dimensioni ben più contenute pur dovendo alimentare una serie di caratteristiche come frequenza cardiaca, SpO2, temperatura, movimento, sonno, ciclo mestruale e periodo fertile; niente da fare per le chiamate vocali, dice Samsung, facendo intuire l’assenza di microfono e/o speaker.

Bisognerà attendere per avere una data ufficiale di presentazione, ma molto probabilmente Samsung Galaxy Ring verrà annunciato concretamente all’Unpacked estivo dove esordiranno anche Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6.

