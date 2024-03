iScooter iX4 è il monopattino elettrico per asfalto e sterrato, a meno di 480€

I monopattini elettrici non sono tutti uguali: ci sono soluzioni pensate esclusivamente per gli spostamenti in città, altri perfetti per gli utenti più avventurosi e poi i modelli “ibridi”, che si posizionano a metà strada. iScooter iX4 appartiene proprio a questa categoria: si tratta di un veicolo elettrico adatto alla città ma che non disdegna anche le sfide più complicate e ora scende a meno di 480€ grazie al nuovo codice sconto di Geekbuying.

Codice sconto iScooter iX4: monopattino elettrico per città e gite fuori porta a prezzo super conveniente

Crediti: iScooter

Rispetto ai monopattini esclusivamente da città, iScooter iX4 offre alcune caratteristiche aggiuntive: il motore è più potente (si parla di una soluzione da 800W), dettaglio che si traduce in un maggiore capacità di affrontare le salite, in questo caso fino ad una pendenza di 25°. Inoltre il veicolo monta degli pneumatici rinforzati con struttura a nido d’ape, utili per una maggiore aderenza e per avventurarsi anche su strade non asfaltate (senza esagerare). La pedana è spaziosa e con rivestimento antiscivolo mentre il sistema con doppi freni a disco e doppie sospensioni garantisce la massima sicurezza e comodità durante la guida. Non manca un pratico display LCD, utile per visualizzare al volo tutti i dettagli; la batteria è un’unità da 48V 15Ah, con un’autonomia fino a 40/45 km.

Crediti: iScooter

Il monopattino elettrico iScooter iX4 è in offerta su Geekbuying: utilizzando il codice sconto dedicato il prezzo scende a 479€, con tanto di spedizione gratis direttamente dall’Europa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le