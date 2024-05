Xiaomi Mijia Fan Light è un ventilatore da soffitto, un lampadario e funziona con HyperOS

Su Xiaomi YouPin, la piattaforma di crowdfunding della compagnia cinese, ha fatto capolino l’ennesimo prodotto che fa gola, anche se purtroppo (e come al solito) si tratta di una soluzione disponibile solo in patria. Dopo averci deliziato con il suo stendino smart minimal e “invisibile”, la casa di Lei Jun ha lanciato Xiaomi Mijia Fan Light: si tratta di un ventilatore da soffitto smart con lampadario integrato e che funziona tramite HyperOS.

Xiaomi Mijia Fan Light: caratteristiche e prezzo del nuovo ventilatore da soffitto smart, con lampadario integrato

Crediti: Xiaomi

Le soluzioni per la casa targate Xiaomi si fanno sempre apprezzare: alle nostre latitudini arrivano tanti prodotti (in via ufficiale o tramite store di terze parti), ma si tratta di una piccola fetta degli articoli del brand cinese. Inoltre alcuni di questi sono difficili da portare nel mercato occidentale, vista la loro particolare natura. È questo il caso di Xiaomi Mijia Fan Light, un ventilatore da soffitto con funzionalità smart e un lampadario incorporato.

Il dispositivo è dotato di una luce a spettro completo con una resa cromatica Ra97: si tratta di un modello pensato per imitare lo spettro della luce solare, in modo da offrire un’illuminazione più naturale. In questo modo non solo si riduce l’affaticamento della vista, ma ci sono tanti benefici per quanto riguarda il benessere fisico (sopratutto per quanto riguarda il sonno). Comunque è possibile regolare a piacimento la temperatura del colore, direttamente tramite l’app per smartphone Xiaomi Home. Infatti ricordiamo che si tratta di un prodotto smart, quindi gestibile da remoto grazie a HyperOS Connect. L’ultima incarnazione dell’interfaccia proprietaria di Xiaomi ha mandato in pensione la MIUI e funge da piattaforma non solo per smartphone e tablet, ma anche per gli accessori del brand.

Crediti: Xiaomi

Oltre ad essere un lampadario con luce naturale, Xiaomi Mijia Fan Light è – ovviamente – un ventilatore da soffitto. Il design generale è minimal ed essenziale, con un corpo interamente bianco e tre pale trasparenti (e retrattili). Il dispositivo monta un motore da 35W ed è in grado di offrire un flusso d’aria fino a 160 m3 al minuto, con quattro modalità differenti; inoltre si tratta di una soluzione silenziosa, con un livello di rumore che non supera i 54 dB (alla massima potenza). Il nuovo ventilatore da soffitto smart Xiaomi Mijia Fan Light è stato lanciato in crowdfunding su YouPin al prezzo di 549 CNY, ossia circa 70€ al cambio attuale.

