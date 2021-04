Anche se siamo sempre pieni di entusiasmo all'arrivo di una nuova smartband – qualcuno ha detto Xiaomi Mi Band 6? – il futuro ci riserva indossabili ancora più leggeri e compatti, che di certo vanno incontro anche a quegli utenti a cui proprio non vanno a genio smartwatch e simili. Tra le novità in arrivo potrebbe esserci anche un anello smart targato vivo, come emerge da un brevetto depositato in patria dalla compagnia.

vivo potrebbe lanciare un anello smart per tenere sotto controllo il peso

Il documento è stato presentato con il numero di pubblicazione CN112595402A e fa riferimento proprio ad un dispositivo indossabile. Ma non si tratta di uno smartwatch né di una possibile smartband (di cui abbiamo parlato qui, sembra grazie a dei brevetti): nel futuro di vivo potrebbe esserci anche un anello smart. L'accessorio arriva con una funzione che lo rende molto interessante, ossia la capacità di monitorare il peso in tempo reale. Ciò avviene grazie alla combinazione tra sensoristica ed uno speciale algoritmo dedicato: l'anello smart è in grado di percepire la variazione del peso in modo costante e potrebbe rappresentare un valido aiuto.

Il brevetto non entra nel merito delle altre funzioni ma è probabile che il dispositivo sia ovviamente in grado di monitorare anche altri parametri (come l'attività cardiaca); inoltre potrebbe trattarsi di un accessorio utile anche per il fitness e l'allenamento. Come al solito in questi casi, non è detto che il brevetto di vivo in merito a quest'anello smart diventi realtà. Comunque è chiaro che la compagnia cinese non è intenzionata a mollare l'osso e continuerà a puntare al mercato degli indossabili.

