GameSir T4 Cyclone Pro è il controller per PC, Switch, Android e iOS, a soli 40€

Dopo il recente G8 Galileo – pensato esclusivamente per il mobile – ecco un altro controller imperdibile, questa volta per un maggior numero di dispositivi. GameSir T4 Cyclone Pro è un controller wireless per Android, iOS, PC e Nintendo Switch ed è in offerta lampo su Banggood ad un prezzo imperdibile!

GameSir T4 Cyclone Pro in offerta lampo su Banggood: un controller per PC e mobile completo ed economico

Crediti: GameSir

Il design del nuovo pad di GameSir sembra un incrocio tra quello di Xbox e in controller Pro di Nintendo. Si tratta di una soluzione ergonomica, comoda da impugnare e con levette dotate di tecnologia anti-drift (Hall Effect) e trigger dorsali ad alta precisione. Non manca un sistema di vibrazione a quattro motori, 860 mAh di batteria ed un giroscopio integrato, mentre per la connettività è possibile utilizzare il Bluetooth (o in alternativa il cavo USB-C). Come anticipato anche in apertura, GameSir T4 Cyclone Pro è compatibile con PC, Switch, Android e iOS ed è altamente personalizzabile (basta scaricare l’app direttamente dal PlayStore o dall’App Store per accedere a tutti i controlli). Infine segnaliamo la presenza di due pulsanti posteriori programmabili e di quattro tasti ABXY con layout in stile Xbox. Il dispositivo include anche un pratico dongle wireless (2,4 GHz).

Crediti: GameSir

GameSir T4 Cyclone Pro è in offerta lampo su Banggood: il prezzo scende a soli 40€, con spedizione gratis. Un’occasione davvero ghiotta per mettere le mani su un controller multipiattaforma completo a tutto tondo (ed economico). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

