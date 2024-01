Recensione GameSir G8 Galileo: il gamepad che trasforma lo smartphone in una console

Con l’arrivo di PlayStation Portal sul mercato è ri-esplosa la passione per il remote playing e per i videogiochi in portabilità, già alimentata dal sempre più emergente settore delle console e retro-console portatili. Se però non volete acquistare un nuovo dispositivo, ma sfruttare quello che avete già in tasca tutti i giorni, il nuovo GameSir G8 Galileo è perfetto per trasformare il vostro smartphone in una console portatile. Scoprite tutti i dettagli sul dispositivo nella nostra recensione!

Recensione GameSir G8 Galileo

Design e materiali

GameSir G8 Galileo è un particolare controller da gaming con al centro un alloggiamento per lo smartphone con connettore USB-C. L’impugnatura è particolarmente ergonomica con una finitura ruvida per favorire meglio il grip, realizzata in plastica di alta qualità rifinita nel dettaglio. Il controller è dotato di classico tastierino YBAX (configurazione Xbox), tasti Menu (START) e Visualizza (SELECT), doppio analogico con tecnologia Hall-Effect per evitare il drifting, tastierino DPAD, dorsali R1 e L1, grilletti R2 e L2, pulsanti posteriori R4 ed L4, pulsante GameSir per lo switch della modalità d’uso, il pulsante M per le funzioni turbo, e il pulsante Screen per scattare delle istantanee durante il gioco.

La parte centrale, destinata all’alloggiamento dello smartphone, è rivestito di gomma siliconata che favorisce una migliore adesione alla superficie. Per garantire la maggior compatibilità possibile con dispositivi di varie dimensioni, un sistema a molle (ben 5 allineate parallelamente) permette di estendere la lunghezza del controller, favorendo anche il posizionamento degli smartphone più grandi. Il connettore USB-C, inoltre, non è fisso ma semovente in verticale, in modo da facilitare la connessione al dispositivo senza causare danni dovuti alla rigidità, evitando in questo modo che il connettore si spezzi dopo qualche utilizzo.

Il grande spazio messo a disposizione dal controller, inoltre, favorisce l’alloggiamento di smartphone con custodie e cover, in modo da non dover necessariamente rimuovere il guscio che ogni giorni li protegge da urti e cadute. L’ottima versatilità del prodotto, infatti, consente l’utilizzo plug & play: si aggancia il telefono e si è subito pronti a giocare al proprio videogioco preferito. Il peso, inoltre, è distribuito in modo eccellente, non andando in nessun modo ad influire sulla possibile stanchezza provocata a mani e polsi durante il gioco.

Il controller, inoltre, riprende i colori del Super Nintendo con una vena nostalgica: il tastierino YBAX, infatti, viene offerto nei colori lilla e viola, mentre il corpo del dispositivo è dotato di una livrea completamente grigia: come si utilizzava una volta per i controller che adesso definiamo retro. Sulla parte posteriore, invece, troviamo il logo tono su tono di GameSir, mentre frontalmente troviamo jack da 3.5 millimetri e USB-C passthrough.

Funzionamento e gameplay

GameSir G8 Galileo è compatibile con tutti i dispositivi Android e per la prima volta, grazie all’introduzione della porta USB-C, anche con iPhone 15 e 15 Pro. Grazie alla pressione prolungata dei tasti Visualizza e Menu (2 secondi) è possibile cambiare la modalità d’utilizzo del controller: quando il tasto GameSir si illumina di bianco, il dispositivo funzionerà alla perfezione con iOS, i giochi che supportano i controller in modo nativo e con l’app PlayStation Remote Play. In modalità verde, invece, il dispositivo potrà essere utilizzato con tutti i giochi Android che supportano il controller, mentre quando la luce sarà illuminata di blu si entrerà nella così detta G-Touch Mode che permette di convertire gli input fisici in touchscreen per tutti quei giochi che non supportano il controller.

In ogni modalità che abbiamo potuto sfruttare il controller si è sempre comportato in maniera eccelsa, restituendo comandi sempre precisi e mai in ritardo. I giochi e le app supportate, inoltre, sono davvero tantissime: è possibile per esempio sfruttare Xbox Game Pass Cloud, GeForce Now, Steam Link e il sopracitato PlayStation Remote Play, mentre è semplicissimo giocare a Genshin Impact, Diablo Immortals, la serie Asphalt ed ovviamente Call of Duty Mobile. Tramite l’app ufficiale, inoltre, è possibile configurare e ri-mappare i tasti, creando anche delle piccole macro per i tasti R4 ed L4.

La connessione USB-C passthrough consente di giocare comodamente tenendo anche lo smartphone sotto carica: è risaputo, infatti, che i giochi mobile tendono a scaricare molto velocemente la batteria del dispositivo e per questo motivo torna molto utile la possibilità di tenere in carica il telefono senza doverlo staccare dal controller. In confezione, inoltre, sono inclusi anche tre analogici sostitutivi, tutti con formati diversi: sollevando la scocca magnetica, infatti, sostituire l’analogico con uno diverso che possa assecondare le esigenze del momento è davvero molto semplice e veloce.

Come già accennato in precedenza, il bilanciamento del peso quando lo smartphone è inserito all’interno del controller è davvero sorprendente: anche con gli smartphone più pesanti non si avverte la fatica di dover tenere in mano il dispositivo, consentendo di giocare anche per periodi di tempo particolarmente estesi. Il controller, inoltre, è particolarmente adatto anche per chi ha le mani piuttosto grandi: i crampi provocati, per esempio, dall’uso dei Joy-Con sono soltanto un lontano ricordo in questo caso.

Recensione GameSir G8 Galileo: prezzo e considerazioni

GameSir G8 Galileo è un dispositivo essenziale per chi vuole trasformare il proprio smartphone in una console da gioco portatile. La grande versatilità data dalla possibilità di utilizzare il controller con tutti i dispositivi di nuova generazione, offrendo una vasta compatibilità con giochi, app e servizi, rende il modello G8 Galileo davvero imperdibile per gli amanti dei videogiochi. Il prezzo di listino è di 89.99€ e già così ci sentiremmo tranquilli nel consigliarlo davvero a tutti gli appassionati, ma grazie al codice sconto proposto da Banggood potrete farlo vostro per soli 60,10€ con spedizione gratuita.

A questo prezzo, il GameSir G8 Galileo è un assoluto must-buy per chi non vede l’ora di utilizzare il proprio smartphone come fosse una pratica console da gaming da avere sempre in tasca.

