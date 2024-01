Con GEEKOM bastano 409€ per un mini PC da favola, con i7 e 32 GB/1 TB di memorie

Il mini PC GEEKOM IT12 diventa la soluzione più potente e più conveniente del momento grazie al nuovo codice sconto di Geekbuying. Un dispositivo compatto, dotato di specifiche al top e tanta memoria ad un prezzo stracciato: solo 409€ ed è presente anche la spedizione gratis dall’Europa!

Codice sconto GEEKOM IT12: è il mini PC più potente e conveniente del momento

Crediti: GEEKOM

Se stai cercando un mini PC per creare una postazione non ingombrante ma punti anche alle performance, allora GEEKOM IT12 è il terminale perfetto. Oltre ad avere dimensioni ridottissime è dotato di caratteristiche di tutto rispetto: il processore è una soluzione Intel Core i7-12650H, accompagnata da ben 32 GB di RAM DDR4 e 1 TB di storage SSD. Grazie alle porte integrate il dispositivo supporta fino a 4 monitor (due in 8K e due in 4K). Il WiFi 6E garantisce una connessione sempre stabile, così come il Bluetooth 5.2. In basso trovate il link all’acquisto e il codice sconto da utilizzare: GEEKOM IT12 scende a soli 409€ con spedizione EU gratis ed è imperdibile a questo prezzo!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le