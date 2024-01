Questo sarà il primo vero smartphone di HMD (senza Nokia)

Lo scorso anno HMD ha annunciato l’intenzione di lanciare il suo brand di smartphone: dopo tanti anni dietro Nokia sembra che la compagnia sia pronta a dire la sua. Dopo un primo modello non proprio originale (si tratta infatti di un rebrand) ecco fare capolino quello che dovrebbe essere il nuovo telefono del marchio, con un look decisamente ispirato.

HMD Global vuole lanciare la sua serie di smartphone: ecco il nuovo modello in arrivo

Crediti: 91mobiles

Dopo la conferma dei piani di HMD Global, a dicembre abbiamo assistito al debutto di HMD M-KOPA X1, dispositivo nato dalla collaborazione con il marchio tech africano M-KOPA e rebrand di Nokia C32 (budget phone lanciato anche in Italia). Sicuramente un primo esperimento da parte di HMD ma il vero smartphone inedito della compagnia dovrebbe arrivare ad aprile 2024 (secondo quanto trapelato finora). Il telefono non ha ancora un nome commerciale, ma hanno cominciato a fare capolino le prime immagini leak. In realtà dovrebbero essere previsti due modelli, siglati N159V e TA-1585 ma le immagini fanno riferimento solo al primo (in realtà potrebbero anche essere due sigle per lo stesso telefono).

Crediti: HMD

Inoltre, pare che avremo anche un nuovo logo per HMD: il marchio sarà ben visibile al centro della back cover del telefono. Per ora non ci sono dettagli sulle specifiche; dalle immagini sembra trattarsi di un mid-range economico. Comunque il lancio sarebbe previsto nel corso dei prossimi mesi quindi è molto probabile che arriveranno novità (tra leak e conferme ufficiali).

