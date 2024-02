Anche Apple pensa all’anello smart: si riaccende la sfida con Samsung

Apple potrebbe tornare molto presto a sfidare Samsung in un settore che non riguarda più (direttamente) gli smartphone. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, anche la compagnia guidata da Tim Cook starebbe pensando alla progettazione di un anello smart in grado di monitorare la salute, proprio come Galaxy Ring la cui commercializzazione sembrerebbe essere davvero dietro l’angolo.

Un Apple Ring per domarli tutti: monitoraggio della salute e pagamenti con NFC

Crediti: ArchDaily

Stando alle indiscrezioni lanciate da Electronic Times, celebre magazine coreano, Apple starebbe progettando il suo anello smart, dopo aver osservato il mercato per diversi anni e proprio in concomitanza con il lancio (che si vocifera possa avvenire questa estate) del nuovo Galaxy Ring di Samsung.

Apple infatti vorrebbe sviluppare un’alternativa meno invadente ed intrusiva di Watch, che possa essere indossata per più tempo e con cui sia più comodo dormire. Tutto questo potrebbe tradursi nella realizzazione di Apple Ring, un anello smart in grado di tener traccia dei parametri vitali e offrire pagamenti wireless grazie alla tecnologia NFC.

Si tratta ovviamente di rumor, ben lontani dall’essere confermati, ma la politica di Apple e del CEO Tim Cook sembra essere quella di “farlo bene, non farlo per primi“. La presentazione di Galaxy Ring potrebbe aver stimolato la compagnia, quindi, ad accelerare lo sviluppo del suo anello smart, anche se il lancio è ovviamente ancora molto distante.

