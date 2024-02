Realme potrebbe lanciare il primo smartphone con Snapdragon 8 Gen 3 “Lite”

Di recente un noto insider ha svelato l’esistenza di un chipset Qualcomm ancora inedito, una versione meno potente del suo ultimo SoC di punta. Sicuramente una soluzione interessante ed ora si torna a parlare del presunto Snapdragon 8 Gen 3 Lite grazie a quelli dovrebbero essere i presunti benchmark su Geekbench, a bordo di un misterioso smartphone targato Realme.

Realme RMX3051 con Snapdragon 8 Gen 3 “Lite” avvistato su Geekbench: di quale smartphone si tratta?

Crediti: Qualcomm

Di recente un dispositivo Realme siglato RMX3851 è stato avvistato su Geekbench con un chipset Qualcomm inedito, 16 GB di RAM e Android 14 lato software. Il telefono non è mai apparso prima, quindi anche il nome commerciale risulta un mistero. Ultimamente la casa cinese ha lanciato i nuovi Realme 12 Pro e 12 Pro+, a cui si aggiungeranno a breve i modelli Realme 12+ e 12 Lite. Tuttavia la momento l’identità dello smartphone è sconosciuta, ma i benchmark offrono una breve panoramica delle caratteristiche del chipset.

Crediti: Nashvillechatterclass

Quest’ultimo sarebbe dotato di una CPU octa-core con un’unità Cortex-X4 fino a 3,01 GHz, quattro core fino a 2,61 GHz e tre a 1,84 GHz. La GPU sarebbe una soluzione Adreno 735. Il nome in codice della scheda madre è Pineapple, lo stesso dello Snapdragon 8 Gen 3. Non vi è nessuna certezza, ma il chipset in questione potrebbe essere il modello SM8635 menzionato di recente dall’insider Digital Chat Station, SoC che sembra configurarsi come una sorta di Snapdragon 8 Gen 3 “Lite”. Ovviamente al momento le cose sono ancora nebulose: appena ne sapremo di più su questo chipset inedito e sul misterioso smartphone Realme apparso su Geekbench vi aggiorneremo con tutte le novità.

