Realme 12, 12 Pro e 12 Pro+: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Realme 12 Pro+ – Crediti: Weibo

Il design della serie Realme 12 cambia rispetto a quello della generazione precedente: viene mantenuto il modulo fotografico circolare, ma in questo caso i sensori all’interno sono disposti a formare un quadrato. Frontalmente abbiamo un ampio schermo con punch hole, nel caso dei fratelli maggiori il foro è posizionato al centro e il pannello presenta bordi curvi (a sottolinearne l’essenza premium). Purtroppo non è ancora trapelato nulla sul “piccolo” della gamma: Realme 12 è ancora un’incognita e restiamo in attesa di saperne di più.

Crediti: TENAA

Passando ai modelli superiori, entrambi sono già stati certificati dall’ente cinese TENAA, con tanto di immagini e dettagli sulle specifiche. Abbiamo già illustrato il cambio di look di questa generazione mentre per quanto riguarda il display abbiamo sia per Realme 12 Pro che per il modello 12 Pro+ un’unità AMOLED curva da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz. Il lettore d’impronte è posizionato sotto lo schermo (probabilmente si tratta di un modulo di tipo ottico). La cover posteriore è realizzata in simil-pelle, con un frame metallico che attraversa la scocca e dona un tocco sportivo ai due telefoni. Sicuramente ci saranno anche versioni con back cover in vetro.

Crediti: TENAA Crediti: TENAA

La principale differenza tra i due modelli Pro della serie riguarda il comparto fotografico: la variante Pro+ si distingue per la presenza del teleobiettivo a periscopio, ben visibile osservando le immagini.

