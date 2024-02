Realme 12+ 5G ufficiale: un nuovo modello per la serie

Nelle ultime settimane si è parlato tanto dei nuovi modelli della più recente serie Number di Realme, e dopo aver scoperto i modelli Pro è arrivato il turno di Realme 12+ 5G. Il nuovo modello si inserisce nella fascia inferiore del segmento mid-range, mantenendo una livrea in linea con la famiglia ma con specifiche più modeste.

Realme 12+ 5G annunciato ufficialmente: la nuova serie Number sale a 5 smartphone

Crediti: Realme

Realme 12+ ha un look molto simile a quello dei fratelli maggiori, con una scocca in ecopelle realizzata in collaborazione col designer di orologi di lusso Olliver Savéo. Anche internamente non introduce grandi novità, essendo basato sul chipset MediaTek Dimensity 7050, lo stesso dei precedenti Realme 11 Pro e 11 Pro+, con memorie da 8/256 GB. Con uno spessore di 7,87 mm e un peso di 190 grammi, la batteria è un’unità da 5.000 mAh con ricarica rapida a 67W, mentre lato software troviamo l’ultima Realme UI 5.0 basata su Android 14.

Ha uno schermo OLED E4 da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz, connettività 5G e una fotocamera posteriore da 50+8+2 MP con sensore Sony LYT-600 e OIS, ultra-grandangolare con FoV di 112° e macro, assieme a una selfie camera da 16 MP.

Nelle due colorazioni Pioneer Green e Navigator Beige, Realme 12+ 5G è disponibile in Indonesia al prezzo di 3.999.000 IDR (233€) per l’unica variante da 8/256 GB, ma non sappiamo ancora se arriverà in Europa.

Dimensioni di 162,95 x 75,45 x 7,87 mm per 190 grammi

Display OLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità fino a 2.000 nits

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità fino a 2.000 nits Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7050 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,6 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G68 MC4

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via microSD

di memoria UFS 2.2 espandibile via Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C e ingresso mini-jack

Fotocamera da 50+8+2 MP f/1.88-2.2-2.4 con Sony LYT-600 e OIS, ultra-grandangolare e macro

f/1.88-2.2-2.4 con Sony LYT-600 e OIS, ultra-grandangolare e macro Selfie camera da 16 MP f/2.45

f/2.45 Speaker stereo con Dolby Atmos, Hi-Res Audio e ingresso mini-jack

Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

