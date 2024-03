Dove comprare Meizu 21 Pro: è il flagship che segna la fine di un’era

Il brand cinese Meizu ha attuato un piano rivoluzionario: l’azienda dirà addio agli smartphone tradizionali per concentrarsi sullo sviluppo di software e funzioni AI e sull’automotive. Nonostante ciò la casa cinese ha voluto salutare gli appassionati con un ultimo top di gamma, un dispositivo che comprende tutte le ultime novità in fatto di hardware. Andiamo a vedere dove comprare Meizu 21 Pro, l’ultimo top di gamma della compagnia.

Meizu 21 Pro: dove comprare l’ultimo top di gamma del brand cinese

Crediti: Meizu

Il flagship presenta uno stile simile a quello di Meizu 21 ma migliora sotto molteplici aspetti. A muovere il tutto troviamo nuovamente lo Snapdragon 8 Gen 3 mentre il display è una soluzione AMOLED da 6,79″ 2K+ con tanto di lettore d’impronte ad ultrasuoni. Il dispositivo è classificato IP68, è presente la doppia ricarica (da 80W e wireless da 50W) e non mancano una fotocamera da 50 MP ed un teleobiettivo. Per saperne di più ecco il nostro approfondimento dedicato al nuovo Camera Phone; continua a leggere per scoprire dove comprare Xiaomi 14 Ultra, ovviamente con un occhio al risparmio! – N.B. in basso trovi il link all’acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

GizTop | Versione China

Lo smartphone è dotato della FlymeOS 10.5 su base Android 14 in versione cinese e – come riportato dallo store – si tratta di un software in multilingue (c’è anche l’italiano). Il dispositivo è un modello China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo finale varia in base al taglio di memoria e alla colorazione scelti.

Bande supportate 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B34/B38/B39/B40/B41 5G: n1/n3/n5/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79



