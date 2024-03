Realme 12+, 12 Pro e 12 Pro+: scheda tecnica, prezzo, uscita

Design e display

Realme 12 Pro+ – Crediti: Weibo

Il design della serie Realme 12 cambia rispetto a quello della generazione precedente: viene mantenuto il modulo fotografico circolare, ma in questo caso i sensori all’interno sono disposti a formare un quadrato. Frontalmente abbiamo un ampio schermo con punch–hole: nel caso dei fratelli maggiori il foro è posizionato al centro e il pannello presenta bordi curvi (a sottolinearne l’essenza premium). Purtroppo non è ancora trapelato nulla sul “piccolo” della gamma: Realme 12 è ancora un’incognita e restiamo in attesa di saperne di più. Intanto è stata lanciata perfino una variante potenziata, con il nome di Realme 12+ 5G ed un design simile a quello dei fratelli maggiori. Il telefono monta uno schermo OLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz, con il lettore d’impronte digitali è posizionato sotto il display.

Crediti: Realme

Passando ai modelli superiori, abbiamo già illustrato il cambio di look di questa generazione mentre per quanto riguarda il display abbiamo sia per Realme 12 Pro che per il modello 12 Pro+ un’unità AMOLED curva da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz. Il lettore d’impronte (sensore ID ottico) è posizionato sotto lo schermo, mentre abbiamo a disposizione anche campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità fino a 950 nits. La principale differenza tra i due modelli Pro della serie riguarda il comparto fotografico: la variante Pro+ si distingue per la presenza del teleobiettivo a periscopio, ben visibile osservando le immagini.

Crediti: TENAA Crediti: TENAA

L’azienda ha annunciato una partnership con Ollivier Savéo, designer internazionale di orologi di lusso e gioielli (noto per le collaborazioni con marchi prestigiosi del calibro di Rolex, Roger Dubuis, Piaget, Breitling e Quentin). La versione Submarine Blue di Realme 12 Pro+ presenta una lunetta dentellata dorata realizzata con taglio a macchina CNC, una texture di precisione a 360° a livelli di un orologio di lusso e 300 linee metalliche. Il quadrante Polished Sunburst è dotato di una texture a cono chiaro e una texture UV sfumata. La cover posteriore è realizzata in pelle vegana premium ed è attraversata da una texture metallica in stile bracciale Jubilee 3D.

