Realme 11, 11 Pro e 11 Pro+ ufficiali: scheda tecnica, prezzo e uscita

I nuovi smartphone della serie Number di Realme stravolgono le cose in fatto di stile. Il trittico di dispositivi arriva ufficialmente con un look tutto nuovo, stavolta con un occhio ancora più attento all'eleganza. Scopriamo tutti i dettagli su Realme 11, 11 Pro e 11 Pro+ tra design, specifiche tecniche, fotocamera, prezzo e disponibilità sul mercato.

Realme 11, 11 Pro e 11 Pro+ ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il nuovo design della famiglia Realme 11 si basa su un ampio modulo circolare posizionato sul retro, all'interno del quale trova spazio il comparto fotografico. Realme 11 è disponibile in due colorazioni, Star Trail Black e Summer Orange in ecopelle, con un frame perimetrale squadrato dal sapore di “mattoncino”. Ha uno schermo piatto Super AMOLED da 6,43″ Full HD+ a 90 Hz con punch-hole centrale e lettore ID integrato che funge anche da misuratore dei battiti cardiaci.

Alla colorazione nera, Realme 11 Pro+ e Pro+ aggiungono anche le due Rising Sun e Green Fields, anch'esse realizzate in ecopelle. Al posto del pannello piatto sfoggiano uno schermo curvo da 6,7″ Full HD+ a 120 Hz, che oltre a essere più responsivo al tocco ha il supporto PWM Dimming a 2160 Hz per affaticare meno la vista in fase notturna.

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche della gamma Realme 11 sono interamente basate su chipset MediaTek: Realme 11 si basa sul Dimensity 6020 a 7 nm con CPU a 2,2 GHz A76 e GPU Mali-G57 MC2, mentre Pro e Pro+ sul più avanzato Dimensity 7050 a 6 nm fino a 2,6 GHz A78 e GPU Mali-G68 MC4. Lato memorie, sono disponibili nei tagli da 8/12 GB e con spazio d'archiviazione che sul base è da 128/256 GB, sul Pro da 256/512 GB e sul Pro+ fino a 1 TB. Per le batterie, hanno tutti unità da 5.000 mAh ma con ricariche diverse: 11 da 33W, 11 Pro da 67W e 11 Pro+ da 100W (ma niente ricarica wireless). Il resto del comparto offre speaker stereo Dolby Atmos, dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS ed NFC, mentre il software si basa su Android 13, sotto forma di Realme UI 4.0.

Fotocamera

Ci sono novità nel comparto fotografico rispetto alla precedente generazione. A partire da Realme 11, che ha una rinnovata 64+2 MP con sensore di profondità, passando per il suo modello Pro che vanta una più pregiata 100+2 MP con l'aggiunta di stabilizzazione ottica OIS. Ma la vera novità c'è l'ha Realme 11 Pro+, che è dotato di una tripla fotocamera da 200+8+2 MP, non soltanto con l'aggiunta di un sensore ultra-grandangolare ma soprattutto del Samsung HP3, lo stesso sensore visto su Honor 80 ma questa volta senza crop a 160 MP. Non manca una modalità dedicata agli scatti lunari, così come una selfie camera da 16/32 MP.

Realme 11 – Scheda tecnica

Dimensioni di 159,8 x 72,9 x 7,93/7,98 mm per 182/183 grammi

Display Super AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con densità di 409 PPI, refresh rate a 90 Hz , campionamento del tocco a 180 Hz (1.000 Hz in modalità gaming), luminosità di 1.000 nits

da (2.400 x 1.080 pixel) con densità di 409 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 180 Hz (1.000 Hz in modalità gaming), luminosità di 1.000 nits Lettore d'impronte ottico nel display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 6020 a 7 nm TSMC

a 7 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G57 MC2 a 950 MHz

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria UFS 2.2 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C, ingresso mini-jack

Doppia fotocamera da 64+2 MP f/1.79-2.4 con sensore OV64B40 e sensore di profondità

f/1.79-2.4 con sensore OV64B40 e sensore di profondità Selfie camera da 8 MP f/2.05

f/2.05 Sistema operativo Android 13 con Realme UI 4

Realme 11 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 161,6 x 73,9 x 8,2 mm per 185/191 grammi

Display AMOLED curvo da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 360 Hz (1.260 in modalità gaming), PWM Dimming a 2.160 Hz

da (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 360 Hz (1.260 in modalità gaming), PWM Dimming a 2.160 Hz Lettore d'impronte ottico nel display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7050 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,6 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G68 MC4

8/12 GB di RAM

di RAM 256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C

Doppia fotocamera da 100+2 MP f/1.75-2.4 con OIS e macro

f/1.75-2.4 con OIS e macro Selfie camera da 16 MP f/2.45

f/2.45 Speaker stereo con Dolby Atmos e Hi-Res Audio

con Dolby Atmos e Hi-Res Audio Sistema operativo Android 13 con Realme UI 4

Realme 11 Pro+ – Scheda tecnica

Dimensioni di 161,6 x 73,9 x 8,2/8,7 mm per 183/189 grammi

Display AMOLED curvo da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 360 Hz (1.260 in modalità gaming), PWM Dimming a 2.160 Hz

da (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 360 Hz (1.260 in modalità gaming), PWM Dimming a 2.160 Hz Lettore d'impronte ottico nel display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7050 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,6 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G68 MC4

12 GB di RAM

di RAM 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 100W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C

Tripla fotocamera da 200+8+2 MP f/1.69-2.2-2.4 con Samsung HP3, OIS, ultra-grandangolare da 112° e macro

f/1.69-2.2-2.4 con Samsung HP3, OIS, ultra-grandangolare da 112° e macro Selfie camera da 32 MP f/2.45

f/2.45 Speaker stereo con Dolby Atmos e Hi-Res Audio

con Dolby Atmos e Hi-Res Audio Sistema operativo Android 13 con Realme UI 4

Realme 11, 11 Pro e 11 Pro+ – Prezzo e uscita

Ecco i prezzi di vendita della serie Realme 11 in Cina:

Realme 11 8/256 GB – 1.599 CNY ( 210€ ) 12/256 GB – 1.799 CNY ( 230€ ) Realme 11 Pro 8/256 GB – 1.799 CNY ( 230€ ) 12/256 GB – 1.999 CNY ( 260€ ) 12/512 GB – 2.299 CNY ( 300€ )

Realme 11 Pro+ 12/256 GB – 2.099 CNY ( 275€ ) 12/512 GB – 2.399 CNY ( 315€ ) 12 GB/1 TB – 2.799 CNY ( 370€ )



Il lancio Global della serie Realme 11 non ha ancora una data di presentazione ufficiale, ma vi terremo aggiornati non appena avremo informazioni in merito.

