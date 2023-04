La serie Realme 11 alle prese con uno scatto lunare: i mid-range alzano il tiro

La serie Realme 11 sta arrivando e sui social cinesi cominciano a circolare i primi teaser. Abbiamo avuto un assaggio del design e delle specifiche della gamma ed ora alcuni dirigenti hanno voluto mostrare le capacità della fotocamera di Realme 11 Pro+ alle prese con uno scatto lunare: ecco il risultato!

Realme 11 Pro+ mira alla luna: ecco il primo sample della fotocamera

Al momento non è stato specificato quale modello ha effettuato la foto, ma vista la natura quasi top di Realme 11 Pro+ diamo per scontato che si tratti delle capacità del fiore all'occhiello della serie. Infatti, secondo i vari dettagli trapelati, lo smartphone sarà equipaggiato con una potente fotocamera da 200 MP: insomma, l'azienda ha deciso di puntare forte sul comparto fotografico.

Il primo sample mostrato riguarda uno scatto lunare: si tratta di uno dei trend dei Camera Phone di fascia premium e abbiamo già avuto vari esempi in passato (e non sono mancate le polemiche). Ovviamente è bene specificare che è l'AI a migliorare i dettagli delle foto alla luna e in questo approfondimento è possibile saperne di più.

Tornando all'immagine scattata (presumibilmente) da Realme 11 Pro+, si tratta di un sample decisamente ben fatto. Il dispositivo avrà quindi dalla sua anche un teleobiettivo. A parte questa foto della luna, aspettiamo comunque la pubblicazione di altre foto, in modo da avere un'idea più chiara delle capacità del terminale.

Ricordiamo che la serie Realme 11 arriverà (in Cina) a maggio: il design è ormai chiaro e abbiamo già una prima panoramica delle specifiche.

