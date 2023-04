Grosse ambizioni per Realme 11 Pro/Pro+: ecco le specifiche

Grazie alla certificazione TENAA, adesso sappiamo come saranno fatti Realme 11 Pro e Pro+, due smartphone che ambiranno a presentarsi sul mercato con una scheda tecnica di tutto rispetto. Anche perché sempre grazie a questo tipo di certificazione possiamo scoprire con anticipo come sarà fatta la scheda tecnica delle prossime uscite in casa Realme.

Trapelano le specifiche di Realme 11 Pro e Pro+: ecco cosa aspettarsi

Le dimensioni ammontano a 161,6 x 73,9 x 8,2 mm, il peso è di 183 grammi per uno schermo curvo AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz. Come processore viene indicata una CPU a 2,6 GHz, che coincide con quello che dovrebbe essere il SoC, cioè il MediaTek Dimensity 1080 a 6 nm con anche GPU Mali-G68 MC4. L'ente TENAA ci rivela i tagli di memorie, che sarebbero da 6/8/12/16 GB di RAM e ben 128/256/512 GB/1 TB, ben sopra i 12/256 GB massimi della sere 10; tuttavia, va specificato che a volte vengono certificati tagli di memoria che poi non vengono effettivamente commercializzati.

Inoltre, le indiscrezioni parlano di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W, speaker stereo Hi-Res, lettore ID nello schermo, supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS a doppia frequenza e un comparto fotografico che sul Pro sarebbe dotato di un sensore da 100 MP e una selfie camera da 16 MP mentre sul Pro+ da 200 MP e selfie camera da 32 MP. Ricordiamo che la presentazione dovrebbe avvenire durante la seconda metà del 2023, non prima di giugno.

