Realme 10 vs Realme 9: quali sono le differenze

Se Xiaomi ha la serie Redmi Note e OPPO ha la serie Reno, Realme ha la serie Number, di cui fanno parte le ultime due generazioni Realme 10 e Realme 9. E come spesso accade in questi casi, cioè modelli mid-range per tutte le tasche, c'è una quantità tale di versioni sul mercato che un consumatore potrebbe non sapere quale sia quella più adatta alle sue esigenze. Per questo, ho deciso di scrivere un confronto tecnico che vi aiuti a capire meglio quali siano le differenze fra le due generazioni.

Realme 10 vs Realme 9: tutte le differenze

Realme 9 4G vs Realme 10 4G

Design e stile

Realme 9 4G Realme 9 4G Realme 9 4G

Realme 10 4G Realme 10 4G Realme 10 4G

Specifiche a confronto

Realme 9 4G Realme 10 4G Dimensioni 160,2 x 73,3 x 8 mm

178 grammi 159,9 x 73,3 x 7,9 mm

178 grammi Impermeabilità ❌ ❌ Display AMOLED

6,4″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 a 411 PPI

90 Hz

campionamento a 360 Hz

1.000 nits

Gorilla Glass 5 AMOLED

6,4″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 a 411 PPI

90 Hz

campionamento a 360 Hz

1.000 nits

Gorilla Glass 5 Chipset Qualcomm Snapdragon 680

6 nm MediaTek Helio G99

6 nm CPU 4 x 2,4 GHz Kryo 265 Gold (Cortex-A73)

4 x 1,9 GHz Kryo 265 Silver (A53) 2 x 2,2 GHz Cortex-A76

6 x 2,0 GHz Cortex-A55 GPU Adreno 610 Mali-G57 MC2 RAM 6/8 GB LPDDR4X 4/6/8 GB 6/8 GB LPDDR4X ROM 128 GB UFS 2.2 64/128/256 GB UFS 2.2 Espandibile ✔️ ✔️ Sicurezza Lettore d'impronte ottico nel display Laterale Raffreddamento Passivo Passivo Fotocamera 108 MP f/1.8, sensore Samsung HM6 da 1/1.67″, pixel da 0.64 µm, da Dual PDAF

Ultra-grandangolare OV08D10 8 MP f/2.2

Macro 2 MP f/2.4 50 MP f/1.8, sensore Samsung JN1 da 1/2.76″, pixel da pixel da 0.64 µm, PDAF

Sensore di profondità 2 MP f/2.4 Selfie 16 MP f/2.45, sensore 26 mm Sony IMX471 da 1/3.13″ 16 MP f/2.45, sensore 27 mm OV16A1Q da 1/3.06″ Batteria 5.000 mAh 5.000 mAh Ricarica 33W 33W Ricarica wireless ❌ ❌ SIM Dual SIM 4G Dual SIM 4G eSIM ❌ ❌ Wi-Fi 5 ac Dual Band 5 ac Dual Band Bluetooth 5.1 5.3 NFC ❌ ❌ GPS GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo Porta USB Type-C USB Type-C Speaker Mono Mono Mini-jack cuffie ✔️ ✔️ Infrarossi ❌ ❌ Software (al lancio) Android 12

Realme UI 3.0 Android 12

Realme UI 3.0

Realme 9 5G vs Realme 10 5G

Design e stile

Realme 9 5G Realme 9 5G

Realme 10 5G Realme 10 5G

Specifiche a confronto

Realme 9 5G Realme 10 5G Dimensioni 164,3 x 75,6 x 8,5 mm

191 grammi 164,4 x 75,1 x 8,1 mm

191 rammi Impermeabilità ❌ ❌ Display IPS LCD

6,6″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel)

20:9 in 407 PPI

120 Hz

campionamento a 240 Hz

600 nits IPS LCD

6,6″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 in 399 PPI

120 Hz

campionamento a 180 Hz

600 nits Chipset Qualcomm Snapdragon 695

6 nm MediaTek Dimensity 700

7 nm CPU 2 x 2,2 GHz Kryo 660 Gold (Cortex-A78)

6 x 1,7 GHz Kryo 660 Silver (Cortex-A55) 2 x 2,2 GHz Cortex-A76

6 x 2,0 GHz Cortex-A55 GPU Adreno 619 Mali-G57 MC2 RAM 4 GB LPDDR4X 8 GB LPDDR4X ROM 64/128 GB UFS 2.2 128/256 GB UFS 2.2 Espandibile ✔️ ✔️ Sicurezza Laterale Laterale Raffreddamento Passivo Passivo Fotocamera 50 MP f/1.8, sensore Samsung JN1 da 1/2.76″, pixel da 0.64 µm, PDAF

Macro da 2 MP f/2.4

Sensore monocromatico 2 MP f/2.4 50 MP f/1.8, sensore da 1/2.76″, PDAF

Macro da 2 MP f/2.4

Sensore di profondità 2 MP f/2.4 Selfie 16 MP f/2.1, sensore 26 mm da 1/3.09″ 8 MP f/2.0, sensore 27 mm Batteria 5.000 mAh 5.000 mAh Ricarica 18W 33W Ricarica wireless ❌ ❌ SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ❌ Wi-Fi 5 ac Dual Band 5 ac Dual Band Bluetooth 5.1 5.2 NFC ❌ ✔️ GPS GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo Porta USB Type-C USB Type-C Speaker Mono Mono Mini-jack cuffie ✔️ ✔️ Infrarossi ❌ ❌ Software (al lancio) Android 12

Realme UI 3.0 Android 12

Realme UI 3.0

Realme 9 Pro vs Realme 10 Pro

Design e stile

Realme 9 Pro Realme 9 Pro Realme 9 Pro

Realme 10 Pro Realme 10 Pro Realme 10 Pro

Specifiche a confronto

Realme 9 Pro Realme 10 Pro Dimensioni 164,3 x 75,6 x 8,5 mm

195 grammi 163,7 x 74,2 x 8,1/8,3 mm

190/192 grammi Impermeabilità ❌ ❌ Display IPS LCD

6,6″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel)

20:9 in 400 PPI

120 Hz

campionamento a 240 Hz IPS LCD

6,6″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 in 392 PPI

120 Hz

campionamento a 240 Hz Chipset Qualcomm Snapdragon 695

6 nm Qualcomm Snapdragon 695

6 nm CPU 2 x 2,2 GHz Kryo 660 Gold (Cortex-A78)

6 x 1,7 GHz Kryo 660 Silver (Cortex-A55) 2 x 2,2 GHz Kryo 660 Gold (Cortex-A78)

6 x 1,7 GHz Kryo 660 Silver (Cortex-A55) GPU Adreno 619 Adreno 619 RAM 6/8 GB LPDDR4X 8/12 GB LPDDR4X ROM 128 GB UFS 2.2 256 GB UFS 2.2 Espandibile ✔️ ✔️ Sicurezza Laterale Laterale Raffreddamento Passivo Passivo Fotocamera 64 MP f/1.8, sensore OV64B da 1/2″, pixel da 0.70 µm, PDAF

Ultra-grandangolare da 8 MP f/2.2, sensore OV08D10 da 1/4.0″, pixel da 1.12 µm, FoV di 119°

Macro da 2 MP f/2.4 108 MP f/1.8, sensore Samsung HM6 da 1/1.67″, pixel da 0.64 µm, PDAF

Macro da 2 MP f/2.4 Selfie 16 MP Sony IMX471 f/2.1, sensore 26 mm da 1/3.13″ 16 MP f/2.45, sensore 25 mm Samsung S5K3P9 da 1/3.1″ Batteria 5.000 mAh 5.000 mAh Ricarica 33W 33W Ricarica wireless ❌ ❌ SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ❌ Wi-Fi 5 ac Dual Band 5 ac Dual Band Bluetooth 5.1 5.1 NFC ❌ ✔️ GPS GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo Porta USB Type-C USB Type-C Speaker Mono Stereo Mini-jack cuffie ✔️ ✔️ Infrarossi ❌ ❌ Software (al lancio) Android 12

Realme UI 3.0 Android 12

Realme UI 3.0

Realme 9 Pro+ vs Realme 10 Pro+

Design e stile

Realme 9 Pro+ Realme 9 Pro+ Realme 9 Pro+

Realme 10 Pro+ Realme 10 Pro+ Realme 10 Pro+

Specifiche a confronto

Realme 9 Pro+ Realme 10 Pro+ Dimensioni 160,2 x 73,3 x 8 mm

182 grammi 161,5 x 73,9 x 7,8/8 mm

173/175 grammi Impermeabilità ❌ ❌ Display AMOLED HDR10+

6,4″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 a 409 PPI

90 Hz

campionamento a 360 Hz

600 nits

Gorilla Glass 5 curvo AMOLED HDR10+

6,4″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel)

20:9 a 394 PPI

120 Hz

campionamento a 360 Hz

PWM Dimming a 2.160 Hz

800 nits

Gorilla Glass 5 Chipset MediaTek Dimensity 920

6 nm MediaTek Dimensity 1080

6 nm CPU 2 x 2,5 GHz Cortex-A78

6 x 2,0 GHz Cortex-A55 2 x 2,6 GHz Cortex-A78

6 x 2,0 GHz Cortex-A55 GPU Mali-G68 MC4 Mali-G68 MC4 RAM 6/8 GB LPDDR4X 8/12 GB ROM 128/256 GB UFS 2.2 128/256 GB Espandibile ❌ ❌ Sicurezza Lettore d'impronte ottico nel display Lettore d'impronte ottico nel display Raffreddamento Passivo Passivo Fotocamera 50 MP f/1.8, sensore Sony IMX766 da 1/1.56″, pixel da 1.0 µm, PDAF, OIS

Ultra-grandangolare da 8 MP f/2.2, sensore Sony IMX355 da 1/4.0″, pixel da 1.12 µm, FoV da 119°

Macro da 2 MP f/2.4 108 MP f/1.8, sensore Samsung HM6 da 1/1.67″, pixel da 0.64 µm, PDAF

Ultra-grandangolare da 8 MP f/2.2, sensore Sony IMX355 da 1/2.8″, pixel da 1.14 µm, FoV da 112°

Macro da 2 MP f/2.4 Selfie 16 MP f/2.4, sensore Samsung S5K3P9 27 mm da 1/3.1″ 16 MP f/2.5, sensore Sony IMX471 25 mm da 1/3.13″ Batteria 4.500 mAh 5.000 mAh Ricarica 60W 67W Ricarica wireless ❌ ❌ SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ❌ Wi-Fi 6 ax Dual-Band 6 ax Dual-Band Bluetooth 5.2 5.2 NFC ✔️ ✔️ GPS GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/QZSS Dual Band GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/QZSS/Galileo Porta USB Type-C USB Type-C Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie ✔️ ✔️ Infrarossi ❌ ❌ Software (al lancio) Android 12

Realme UI 3.0 Android 13

Realme UI 4.0

