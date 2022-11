Parte il Black Friday di Amazon con una settimana di offerte super!

Manca ancora una settimana al vero e proprio venerdì nero, eppure sono già partite le prime occasioni. Amazon ha dato il via al Black Friday (ed è in buona compagnia) con una settimana di offerte fino al 40% di sconto e oltre: l'iniziativa termina il 28 novembre e se volete sapere come seguire l'evento siete nel posto giusto!

Black Friday Amazon, tutte le offerte in tempo reale: come seguire l'evento

Come ogni anno, Amazon ha aperto le danze per il Black Friday: si tratta dell'evento più atteso dell'anno (forse anche più dei Prime Day). Infatti è un'iniziativa globale che coinvolge tutti i principali brand e store online, catene di elettronica ed e-commerce non legati al tech. Insomma, ne vedremo delle belle di sicuro!

L'iniziativa targata Amazon prevedere una vagonata di sconti sia sui dispositivi Echo ed Alexa che su molteplici categorie (Informatica, Cellulari, Casa & Cucina, Moda e così via). Qui trovate la pagina dedicata all'evento, dove potete spulciare tra tutte le occasioni!

Se invece volete seguire in tempo reale le offerte di Amazon per il Black Friday 2022 non resta che iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

Di seguito trovate un piccolo assaggio dei vari prodotti in sconto.

