Xiaomi 14 appare in rete? Occhio alle fake news

Siamo in attesa che Xiaomi annunci la nuova generazione di smartphone flagship che saranno alimentati dal chipset Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, ma quella che crediamo possa essere la nuova serie 13 potrebbe riservarci delle sorprese. La serie Xiaomi 14 sta davvero per arrivare?

Aggiornamento 18/11: arriva la smentita da parte di Xiaomi, trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Trapelata in rete la prima foto di Xiaomi 14: niente serie 13 per il colosso cinese?

Una foto trapelata su Weibo, noto social network cinese, ritrae per la prima volta le confezioni di vendita della nuova serie di smartphone di Xiaomi. La sorpresa, però, sta nel numero della serie: non più 13, come tutti pensavamo, ma 14.

Sulle confezioni di vendita si può contraddistinguere chiaramente il logo “Xiaomi 14“, ma l'ipotesi di un possibile salto numerico viene corroborata anche da un altro leak. In rete sta circolando, infatti, anche uno screenshot delle specifiche del modello “2211133C“, che fino ad ora si credeva possa essere Xiaomi 13.

Lo screenshot mostra il nome Xiaomi 14, con 12 GB di RAM e Snapdragon 8 Gen 2 a 3.2 GHz, equipaggiato con MIUI 14.0.2 basata su Android 13. Ovviamente, non è semplice confermare l'autenticità di queste immagini, ma essendo il numero “13” considerato “sfortunato” in diversi paesi, non è difficile immaginare che Xiaomi abbia deciso di saltare direttamente a 14.

Non ci resta che attendere informazioni ufficiali da parte di Xiaomi, ricordandovi che la nuova serie dovrebbe finalmente arrivare sul mercato nel corso del 2023.

Arriva la smentita | Aggiornamento 18/11

Sono bastate poche ore affinché la dirigenza desse la smentita sull'esistenza di Xiaomi 14. A farlo è stato il capo PR Wang Hua, che su Weibo è categorico: le immagini che sono circolate in rete sono assolutamente false e non c'è nessun cambio di programma nell'uscita dei prossimi top di gamma Xiaomi, cioè la serie Xiaomi 13.

