Ancora un avvistamento per Xiaomi 13 Global: lancio prima del previsto?

Mentre da un insider arrivano novità circa la possibile uscita internazionale della serie Redmi Note 12, qualcosa comincia a muoversi anche per i prossimi modelli della gamma top. La famiglia Xiaomi 13 è attesa in Cina per il mese di dicembre ma nel frattempo stanno spuntando molteplici certificazioni Global che fanno ben sperare.

Xiaomi 13: spunta una nuova certificazione per la versione Global

13 base

La primissima certificazione dedicata al prossimo top di casa Xiaomi risale addirittura ad agosto e fa rifermento proprio all'Europa. Nelle scorse ore, Xiaomi 13 Global è stato avvistato anche in India, precisamente all'interno del database BIS, sempre con la sigla 2210132G. Non viene fatta menzione del nome commerciale del dispositivo, ma stando alla maggior parte degli insider si tratterebbe proprio del prossimo flagship.

Ma quando arriverà alle nostre latitudini? Le certificazioni Global pubblicate fin ora potrebbero farci sperare in un rilascio in anticipo rispetto all'attuale generazione di punta. La gamma Xiaomi 12 è stata lanciata in Cina a dicembre 2021 ed abbiamo dovuto attendere fino alla metà di marzo 2022 prima del lancio internazionale.

Ovviamente non vi è alcuna certezza e la stessa compagnia cinese, allo stato attuale, non ha ancora svelato nulla sull'uscita di Xiaomi 13 in patria. Magari le varie certificazioni indicano che non ci sarà da attendere troppo per la versione Global. Tuttavia un periodo d'uscita più vicino potrebbe essere fine febbraio 2023: il MWC 2023 sembra un palcoscenico più che consono per il debutto della gamma top.

Comunque si tratta solo di ipotesi e l'ultima parola spetta sempre a Xiaomi! Nel frattempo, se volete saperne di più sulla serie Xiaomi 13 eccovi il nostro approfondimento dedicato!

