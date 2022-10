Xiaomi 13 e 13 Pro: il punto della situazione sui nuovi flagship

La prossima generazione di top di gamma Xiaomi è nellaria. La casa di Lei Jun è quasi pronta a mostrare al mondo i suoi ultimi flagship: le indiscrezioni aumentano giorno dopo giorno e ormai manca solo la conferma da parte dellazienda. Intanto, per i più curiosi, eccovi il nostro approfondimento dedicato a Xiaomi 13 e 13 Pro con tutti i leak su specifiche tecniche, design, prezzo ed uscita sul mercato!

Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro: che cosa sappiamo finora

Design e display

Partiamo subito col dire che il design di Xiaomi 13 e 13 Pro è ancora incerto: ci aspettiamo una certa continuità con la generazione passata, ma non è detto. Xiaomi potrebbe anche decidere di stravolgere le cose con un look nuovo di zecca.

Nel frattempo sono emersi dei presunti scatti dal vivo, da prendere con le dovute precauzioni (quasi sicuramente si tratta di fake).

Passando ai dati più tecnici, Xiaomi 13 Pro dovrebbe montare uno schermo AMOLED E6 da 6.7″ con risoluzione 2K, refresh rate a 120 Hz, bordi curvi e tecnologia LTPO. La nuova generazione di Samsung è ancora inedita ma si parla di profondità colore a 12 bit, supporto HDR e Dolby Vision, un substrato per lemettitore di luce migliorato (in modo da avere un minore affaticamento dellocchio riducendo le luci blu).

Passando alla versione standard, si parla di uno schermo OLED flat da 6.36″ con risoluzione Full HD+. La produzione passerebbe da Samsung a CSOT oppure BOE.

Inoltre sembra che sia Xiaomi 13 base che il fratello maggiore avranno quattro cornici ridottissime ed un punch hole per la selfie camera. Impossibile non aspettarsi un lettore dimpronte digitali integrato sotto il display.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche di Xiaomi 13 e 13 Pro sono alquanto scontate, specialmente se si guarda al chipset. Quasi sicuramente i due top di gamma saranno mossi dallo Snapdragon 8 Gen 2, il prossimo SoC High-end di Qualcomm: questo promette tante novità sul fronte delle performance mentre il debutto sembra previsto per il mese di novembre.

Lato memorie si vocifera di 8/12 GB di RAM LPDDR5 mentre per lo storage dovremmo trovate tagli da 128/256/512 GB (UFS 3.1). I leak riferiscono - almeno per quanto riguarda il modello Pro - di una batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida da 120W ed il chip proprietario Surge P2 a gestire il tutto.

La presenza di Android 13 appare manto mai scontata; resta da vedere se troveremo la MIUI 13 oppure se Xiaomi ci riserverà dalle sorprese con la MIUI 14.

Fotocamera

Per quanto riguarda il comparto fotografico, le ultime indiscrezioni in merito a Xiaomi 13 Pro riferiscono di un sensore principale Sony IMX989 (soluzione da 1″ vista anche a bordo del top 12S Ultra) da 50 MP, accompagnato da un modulo ultra-wide da 50 MP ed un teleobiettivo da 50 MP.

Il tutto sarà supportato del prossimo chip proprietario Surge C2, dedicato a migliorare le prestazione della fotocamera. Stando ai leak vedremo il ritorno della partnership con Leica.

Frontalmente (allinterno di un punch hole) dovrebbe trovare spazio una selfie camera da 32 MP.

Xiaomi 13 e 13 Pro – Prezzo e uscita

La data di presentazione di Xiaomi 13 e 13 Pro non è stata ancora svelata e siamo in attesa di novità. Il lancio dello Snapdragon 8 Gen 2 avverrà a novembre, quindi è lecito immaginare che avremo un annuncio per questo mese. Levento vero e proprio potrebbe tenersi a dicembre, prima della fine dellanno (ovviamente parliamo della Cina). Oltre ai due modelli top ci aspettiamo anche luscita di una variante 13 Lite, già protagonista di leak e certificazioni.

In merito alluscita in Europa e in Italia è plausibile pensare che il lancio avverrà nei primi mesi del 2023 (magari a marzo, come avvenuto per la serie 12).

Per il prezzo, ancora non ci sono dettagli: ricordiamo che la gamma 12 ha debuttato ad un prezzo di partenza di 799.9/899.9€ per il modello base, salendo a 1099.9/1199.9€ per la versione Pro.

Non appena ci saranno novità, provvederemo ad aggiornare questo approfondimento con tutti i dettagli.

