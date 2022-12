Dove comprare Xiaomi 13 e 13 Pro: i nuovi flagship sono già qui

Finalmente l'attesa è terminata e Xiaomi ha presentato i suoi nuovi top di gamma, i primi del brand con Snapdragon 8 Gen 2. La casa cinese rinnova la sua collaborazione con Leica e lancia sul mercato (per ora solo in Cina) due dispositivi stilosi e potenti. Voglia di mettere le mani sugli ultimi top? Allora andiamo a scoprire dove comprare Xiaomi 13 e 13 Pro!

Xiaomi 13 e 13 Pro: dove comprare i nuovi top di gamma

I nuovi flagship di casa Xiaomi hanno mantenuto le promesse: si tratta di dispositivi elegantissimi, con bordi curvi (solo il modello Pro) e certificazione IP68 (per entrambi). Xiaomi 13 è più compatto, con uno schermo AMOLED E6 da 6.36″, mentre il fratello Pro passa a 6.7″ in 2K.

Ovviamente si tratta di terminali mossi dall'ultimo chipset di punta targato Qualcomm (lo Snapdragon 8 Gen 2), con batterie da 4.500/4.820 mAh, ricarica da 67W e da 120W, supporto alla ricarica wireless da 50W. Le fotocamere per entrambi da 50 MP, con ottiche Leica.

Dopo la nostra – breve – panoramica è tempo di passare al sodo: andiamo a scoprire dove comprare Xiaomi 13 e 13 Pro fin da subito, pochissimo dopo il debutto in patria!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

GizTop

Gli smartphone sono spediti dalla Cina con VAT Tax inclusa e spese di spedizione specificate per ogni modello. Lato software parliamo di modelli CHINA, con ROM in lingua cinese ed inglese; il Play Store viene già preinstallato. Il prezzo per ogni dispositivo fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

Bande supportate: 4G FDD-LTE: B1/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B26 5G: n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n40/n41/n77/n78/n79



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alla nuova gamma di Xiaomi.

