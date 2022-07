Xiaomi Surge P2 continuerà a gestire la ricarica dei top gamma

Nell'ultima annata, Xiaomi ha caratterizzato i suoi flagship con chipset personalizzati Surge, che siano questi per la fotocamera, per la batteria o la ricarica. E proprio per quest'ultima, secondo un leak, presto il brand potrebbe lanciare un nuovo componente, lo Xiaomi Surge P2.

Xiaomi Surge P2 gestirà la ricariche oltre i 100W dei prossimi flagship

A parlare di questa possibilità è il leaker Digital Chat Station, che si sbilancia parlando di due nuove soluzioni, due smartphone, che troveranno una ricarica oltre i 100W sia a doppia cella, sia a singola cella. Probabile che il riferimento possa guardare ai prossimi Xiaomi 13, ma non è da escludere che si parli di Redmi. Fatto sta che il leaker ha parlato di un nuovo modello di chipset auto-sviluppato pensato per gestire i consumi e le temperature in ricarica proprio per questi due modelli.

Non è fatta menzione diretta al Surge P2, ma molti utenti hanno tirato in ballo il nome come naturale successore del Surge P1 già presente su Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 11T Pro+ e Xiaomi 12S Pro e Ultra. Il che non sarebbe affatto male, visto che si puntano a contenere temperature che possono, con il tempo, usurare più velocemente le batterie.

Insomma, Xiaomi ha capito che i chip auto-sviluppati possono avere dei risvolti molto positivi sui suoi telefoni, andando però oltre il semplice imaging ma andando ad ottimizzare altre componenti del dispositivo. Difficile immaginare ora quando possa arrivare Surge P2, ma sicuramente fine 2022 potrebbe essere un momento propizio.

