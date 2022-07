I futuri tablet Xiaomi avranno tutti grandi schermi

Il 2021, quanto meno nel mercato tablet, ha visto il ritorno dei modelli Xiaomi, che ha fatto poi da apripista per altri brand cinesi al loro debutto nel settore. Ma in attesa di ulteriori informazioni sulla prossima serie Pad 6, da un leak apprendiamo che il brand vuole puntare tutto su dispositivi a grandi schermi, anche molto ampi rispetto alla generazione attuale.

Xiaomi punta a tablet fino a 14″: si inizia con Pad 6?

Da dove nasce l'idea che Xiaomi stia puntando a tablet con display più ampi? Il discorso è avviato dal noto leaker Digital Chat Station, che ha spiegato che il brand pare non voglia fermarsi al già presente formato da 11″, ma voglia andare oltre. Non solo un taglio più piccolo, uno da 10.4″ (forse con Redmi Pad?), ma anche i già citati grandi display.

Infatti, pare che possano esserci un modello da 12.6″ e uno addirittura da 14″, che andrebbe a rivaleggiare con iPad Pro 12.9″ e con Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, che sono effettivamente i punti di riferimento del settore. Non si sa se Xiaomi possa partire direttamente con la serie Pad 6 in merito o se il leaker ha illustrato una situazione graduale che andrà a stabilirsi nel tempo. Chiaramente, come fa notare, il modello da 14″ dovrebbe essere parecchio costoso.

Fatto sta che, se fosse così, la categoria tablet potrebbe iniziare a rendersi sempre più interessante, visto anche che Honor non è rimasta a guardare e con il suo tablet mid-range Pad 8 ha già avviato un lavoro di allargamento del display, per poi magari traslarlo ai top gamma.

