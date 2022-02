Samsung Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra ufficiali in Italia: l’upgrade è di quelli imponenti

Insieme a quella che è la serie Galaxy S22, è arrivata anche la nuova linea di tablet top gamma: Samsung Galaxy Tab S8, composta dal modello base, S8+ e S8 Ultra. Le loro specifiche tecniche ci portano dispositivi potenti e dalle grandi potenzialità. Vediamo quindi quali sono le novità per il settore dei tablet Android da parte di Samsung.

Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus e S8 Ultra: tutto sui nuovi tablet top gamma

Design e display

Il design posteriore della serie Samsung Galaxy Tab S8 si presenta più o meno simile tra i tre modelli e non si discosta molto dai precedenti Tab S7. Diversa è la situazione colorazioni: S8 e S8+ sono disponibili nelle tinte Black, Silver Pink. Per S8 Ultra, invece, c'è una sola colorazione Black.

E per il display? Se partiamo dal modello base, troviamo un pannello LCD TFT LTPS da 11″ WQXGA (2560 x 1600 pixel) con densità di 276 PPI e refresh rate 120 Hz. Questo in dimensioni di 253,8 x 165,3 x 6,33 m e un peso di 503 g, per una scocca in metallo e alluminio.

Passando a S8+, il pannello è di tipo Super AMOLED e la diagonale sale a 12,4″ WQXGA+ (2800 x 1772 pixel) a 266 PPI e sempre a 120 Hz, in dimensioni di 258 x 185 x 5,7 mm e 567 g.

Arriviamo infine al modello l'Ultra e il suo pannello da 14,6″ WQXGA+ (2960 x 1848 pixel) a 240 PPI e 120 Hz, in dimensioni di 326,4 x 208,6 x 5,5 mm e 726 g. Ma la sua particolarità è quella di essere dotato di un notch per contenere una doppia fotocamera.

Hardware e software

Altro reparto dove troviamo punti in comune tra i tre è sicuramente quello hardware. Il SoC utilizzato per i tre Samsung Galaxy Tab S8 è Snapdragon 8 Gen 1, SoC a 4 nm con CPU octa-core ARMv9 a 3 GHz, GPU Adreno 730 ed espandibilità con microSD. Per la batteria, la versione standard ha un modulo da 8.000 mAh, quello Plus da 10.090 mAh e il modello Ultra da 11.200 mAh, tutte con ricarica a 45W. Per tutti è anche presente il supporto a S-Pen, con attacco magnetico sulla sezione posteriore e sensibilità pari a 4.096 livelli di pressione. Lato memoria troviamo una divisione da 8/12 GB RAM e 128/256 GB per Tab S8 e S8+, mentre per Tab S8 Ultra abbiamo 8/12/16 GB RAM e 128/256/512 GB.

Il reparto connettività comprende su tutti i modelli USB-C 3.2 Gen 1, Wi-Fi 6E Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou e ci sono anche le varianti con modem 5G. Non mancano poi quattro speaker stereo AKG con supporto Dolby Atmos. Lato software, tutti sono dotati di Android 12 con interfaccia One UI 4.1.

Fotocamera

Interessante il reparto fotocamera della serie Galaxy Tab S8. Non tanto per il posteriore con S8, S8 Plus e S8 Ultra che hanno un doppio sensore da 13+6 MP con grandangolare, ma per la selfie camera del modello Ultra. Infatti, è presente un doppio sensore 12+12 MP contornato da drop notch. Per gli altri due è presente un sensore singolo da 12 MP.

Samsung Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra – Prezzo e disponibilità

La presentazione di Samsung Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra è avvenuta assieme alla serie S22, in occasione dell'evento Unpacked del 9 febbraio. Di seguito invece, trovate i prezzi per l'Italia e ricordiamo che acquistando nuno dei tablet entro il 24 febbraio 2022, potrete ricevere in omaggio la tastiera smart dedicata, semplicemente registrando il prodotto su Samsung Members:

Samsung Galaxy Tab S8 8/128 GB: 799€ 8/256 GB: 849€ 8/128 GB 5G: 949€ 8/256 GB 5G: 999€

Samsung Galaxy Tab S8+ 8/128 GB: 999€ 8/256 GB: 1.049€ 8/128 GB 5G: 1.149€ 8/256 GB 5G: 1.199€

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 12/256 GB: 1.299€ 16/512 GB: 1.499€ 16/512 GB 5G: 1.599€



