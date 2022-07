Xiaomi 12S Ultra vs iPhone 13 Pro Max: chi è il migliore per il gaming?

Il nuovo top di Xiaomi è il Camera Phone per eccellenza, dotato di una fotocamera nuova di zecca e caratteristiche stellari che lo rendono eccellente per gli scatti. Tuttavia il modello Ultra della serie 12S è un gaming phone provetto e negli ultimi test effettuati ha dato parecchio filo da torcere al rivale top di Cupertino, anche se la sfida si è conclusa in modo inaspettato! Xiaomi 12S Ultra vs iPhone 13 Pro Max: qual è il miglior smartphone per il gaming?

Xiaomi 12S Ultra vs iPhone 13 Pro Max vs Genshin Impact: chi la spunterà?

Partiamo subito con il gran finale: la sfida tra Xiaomi 12S Ultra vs iPhone 13 Pro Max lato gaming si è conclusa con la vittoria schiacciante dal top di gamma cinese. I due smartphone sono stati messi alle prese con Genshin Impact, il gioco del momento: si tratta di un titolo particolarmente avido di risorse e sicuramente uno dei più giocati al mondo. Ma come si sono comportati i flagship? Lo Snapdragon 8+ Gen 1, ultimo ritrovato di casa Qualcomm ha superato il chipset A15 di Apple in fase di gaming. Si parla di circa 57.7 FPS contro 49.2 FPS, una maggiore efficienza energetica da parte del top Xiaomi a fronte di temperature maggiormente contenute. Di seguito trovate la classifica completa, in base ai test effettuati.

Come potete notare, in realtà il vero campione non è stato Xiaomi 12S Ultra ma un terminale inaspettato. iPad Mini 6 – si tratta dell'ultima generazione di tablet tascabili di Apple – spicca per una performance ancora migliore del rivale cinese. In questo caso il processore A15 si è comportato egregiamente, superando l'ultima soluzione high-end di Qualcomm.

Siete curiosi di scoprire tutto sul nuovo super flagship di Xiaomi? Allora eccovi il nostro approfondimento per conoscere tutti i segreti della serie 12S. Inoltre è presente anche un confronto con Samsung ed Apple per scoprire chi scatta meglio! Per concludere in grande, se siete interessati a mettere le mani su Xiaomi 12S Ultra, ecco dove comprare il nuovo arrivato!

