CMF Phone (1): il primo smartphone sarà molto economico

Nothing non è un marchio che finora ha ambito a un posizionamento molto premium, anche se con Phone (2) e probabilmente con Phone (3) sta alzando l’asticella, ma con CMF Phone (1) le ambizioni si faranno ancora più economiche. La startup di Carl Pei non ha atteso oltre, e dopo poco tempo dalla sua fondazione ha preso la palla al balzo per seguire le orme delle varie Xiaomi, OPPO e vivo, creando un sub-brand dedicato a chi preferisce spendere meno.

Immagini e specifiche per CMF Phone (1): ecco il primo smartphone del sub-brand Nothing

L’immagine render trapelata ci mostra un CMF Phone (1) le cui fattezze fanno subito pensare a un prodotto estremamente low-cost, partendo dalla presenza di una singola fotocamera, aspetto ormai molto raro anche nella fascia economica. Oppure dalla scocca realizzata in plastica anziché in metallo o vetro, disponibile in tre colorazioni Nero, Bianco e Arancione, per quanto davanti ci sarebbe un vetro protettivo Corning Gorilla Glass.

Lo schermo avrebbe una diagonale da 6,5″, quasi certamente con tecnologia LCD e forse risoluzione HD+ e refresh rate a 60 Hz per non gravare troppo sul costo di produzione. Possiamo escludere anche un SoC Qualcomm in favore delle più economiche soluzione MediaTek, seppur si vociferi del supporto 5G. Infine la batteria, che sarebbe un’unità da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W.

Il punto forte di CMF Phone (1) sarebbe il prezzo di vendita: soltanto 12.000 Rs (circa 133€), ben sotto Nothing Phone (2a) e i suoi 25.999 Rs (288€) che in Italia si traducono in 349€. Tuttavia, parliamo di un prodotto che potrebbe essere indirizzato principalmente se non esclusivamente all’India.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le