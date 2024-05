Sorveglia la tua casa con meno di 10€ grazie a questa mini videocamera

Negli ultimi anni, complice la grande popolarità guadagnata dalla domotica, sempre più persone scelgono di proteggere la propria abitazione con delle videocamere di sorveglianza. Questi dispositivi spesso possono arrivare a costare anche centinaia di euro (in base alle funzionalità messe a disposizione) ma oggi ve ne proponiamo una in offerta che di sicuro non farà piangere il vostro portafoglio: ecco la mini videocamera di sorveglianza firmata Cafago.

La mini videocamera di sorveglianza di Cafago costa solo 9.99€ in offerta lampo

Crediti: Cafago

La mini videocamera di sorveglianza di Cafago è dotata di un sensore CMOS in grado di registrare in risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) con un angolo di visione di 150°, sia di giorno che di notte, grazie all’integrazione degli infrarossi per la visione notturna. Il dispositivo è davvero molto piccolo e può facilmente passare inosservato, in modo da non creare fastidio in casa ma tenendo comunque al sicuro l’abitazione (anche grazie all’aggancio magnetico che permette di posizionarla ovunque).

Questa videocamera può trasmettere immagini in remoto tramite la connessione Wi-Fi 2.4 GHz, oppure registrare video in locale grazie al supporto per le schede microSD (dimensione massima di 128 GB). Il dispositivo non ha neanche bisogno di alimentazione diretta, grazie alla batteria integrata da 300 mAh, con ricarica tramite cavo USB. La videocamera è dotata, inoltre, di supporto per il rilevamento del movimento, con la possibilità di inviare notifiche allo smartphone ogni qual volta venga rilevata un’infrazione.

Questa mini videocamera di sorveglianza è disponibile a soli 9.99€ in offerta lampo su Cafago. La spedizione avviene direttamente da magazzini cinesi del celebre shop online, ed è totalmente gratuita.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a TomTop e Cafago!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le